Четыре клинические больницы ПОМЦ ФМБА России вошли в пятёрку лучших по итогам «народного рейтинга» портала NN.RU

ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства.

Четыре клинические больницы Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России вошли в пятёрку лучших медицинских учреждений в Нижнем Новгороде по итогам рейтинга, составленного информационным порталом NN.RU на основе анализа отзывов пациентов о работе городских многопрофильных больниц. Исследовалось не только качество оказания медицинской помощи, но и весь спектр вопросов, связанных с пребыванием пациентов в стационаре: отношение персонала, лечебное питание, комфортность палат, организация госпитализации и т. д.

Лидерами среди нижегородских стационаров эксперты портала посчитали клинические больницы № 1, № 2, № 3 и № 4 ПОМЦ ФМБА России. Пациенты высоко оценили в первую очередь доброжелательное отношение медицинского персонала, высокий уровень профессионализма и наличие современного оборудования. Отдельно отмечено качество лечебного питания в клинической больнице № 3.

Включение клинических больниц ПОМЦ ФМБА России в пятёрку лучших медицинских учреждений города подтверждает высокий уровень медицинской помощи, которую оказывают учреждения системы Федерального медико-биологического агентства. Напомним, что в прошлом году одним из лучших государственных медицинских учреждений Нижегородской области, по мнению пациентов портала «ПроДокторов», стала клиническая больница № 3 Приволжского окружного медицинского центра; еще пять наших докторов стали финалистами одноимённой премии.

Сотрудники ПОМЦ ФМБА России выражают благодарность пациентам за высокую оценку их труда.

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