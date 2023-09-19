17 тысяч нижегородцев заразились ОРВИ за неделю

17 тысяч заражений ОРВИ зафиксировано в Нижегородской области за неделю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последнюю неделю с 11 по 17 сентября на территории Нижегородской области было зафиксировано 17 тысяч заражений ОРВИ. Этот показатель ниже среднего многолетнего уровня. Однако с началом сентября во всех возрастных группах фиксируется постепенный рост заболеваемости. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

- В рамках мониторинга за возбудителями ОРВИ в регионе были обследованы свыше 6,5 тысяч человек, - говорится в сообщении ведомства. – На данный момент среди возбудителей превалирует риновирус. Также были выделены вирусы SARS-CoV-2, аденовирусы, метапневмовирусы и вирусы парагриппа.

Тем временем в Нижегородской области стартовала прививочная кампания против гриппа.

- С конца августа на территорию региона поступило 143 800 доз вакцины против гриппа для детей и 476 950 доз для взрослых, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – По данным на 19 сентября, в Нижегородской области уже привито свыше 232 тысяч человек.