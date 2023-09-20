Их коллекционировали Майкл Джексон, Деми Мур и Мадонна: Уникальная галерея кукол работает в Нижнем Новгороде

В начале сентября галерея отпраздновала своё пятилетие. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Кто из нас не мечтал вернуться в детство? Такое простое и непринужденное, когда просыпаешься утром и не думаешь о проблемах, гуляешь на улице до темна, придумываешь свой мир и видишь всё по-другому. Каждый хотя бы раз хотел забыть о взрослой жизни и её сложностях. И удивительное дело, в Нижнем Новгороде как раз есть место, где можно вновь на время стать ребёнком, – уникальная галерея «Хрупкие мечты». Сюда люди едут со всей России, чтобы посмотреть на частную коллекцию фарфоровых красавиц, созданных известным мастером Хильдегард Гюнцель из Германии.

Галерея. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Этих кукол коллекционировали Майкл Джексон, Донателла Версаче, Деми Мур и Мадонна

– Музеи кукол и так довольно специфичны, но мы даже к ним себя полностью отнести не можем, так как у нас представлены даже не куклы, а скульптуры малых форм, – рассказала журналисту «КП-Нижний Новгород» создательница галереи «Хрупкие мечты» Ольга Лобачева. – Да, у них детские лица, да, они одеты как куклы, но одежда на них эксклюзивная, а сами они настоящие произведения искусства и мечта коллекционеров, а также знаменитостей со всего мира. Кукол фрау Гюнцель коллекционировали Майкл Джексон, Донателла Версаче, Деми Мур и Мадонна.

Кукла «Снежная королева». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Казалось бы, такая галерея определённо должна находиться в самом центре города, где-нибудь на туристической улице, но на самом деле райский уголок прямиком из детства скрыт в глубинке Нижнего Новгорода среди оборонных предприятий. Найти галерею можно на улице Народная, 2Б, в Московском районе.

– Нас всегда спрашивают, почему мы так далеко забрались, но ответ прост – тут у нас своя земля и помещение. Мы не платим аренду. Искусство и музеи никогда не приносят деньги, – объясняет владелица. – Даже тех билетов, которые мы продаем, недостаточно для оплаты персонала. Те, кому надо, до нас доедут. У нас нет задачи коммерциализировать нашу красоту.

Кстати, совсем недавно, в начале сентября, галерея «Хрупкие мечты» отпраздновала своё пятилетие.

Коллекция Ольги Лобачевой – это крупнейшее собрание кукол фрау Гюнцель. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Галерея «Хрупкие мечты» уникальна и аналогов ей нигде нет

Коллекция Ольги Лобачевой – это крупнейшее собрание кукол фрау Гюнцель в мире и аналогов подобному музею нигде нет. В экспозиции представлено 58 фарфоровых кукол, каждая из них не похожа на другую.

Тут и сказочные героини, созданные в индивидуальном авторском видении, – Рапунцель, Алиса в Стране Чудес, Принцесса на горошине, Белль из «Красавицы и Чудовища», Снежная королева и многие другие. Особо интересна серия кукол про «Цирк»: здесь есть иллюзионистка, юный Арлекин, наездница Эмилия и даже цирковая принцесса.

Кукла «Юный Арлекин». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Есть в галерее коллекция «Времена года», где каждая кукла репрезентант свой сезон: зиму, весну, лето или осень. Найдется в экспозиции даже кукла по мотиву картины «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи.

Кукла «Дама с горностаем». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Самый нелюбимый вопрос – сколько стоят куклы? Я в такие моменты думаю, неужели людям ничего больше не интересно? Я всегда отвечаю, что искусство бесценно. Искусство должно приносить радость и счастье, причем тут деньги? – делится создательница галереи. – У нас есть возможность кукол этих покупать и, слава богу, и есть возможность и желание коллекцию показать, поделиться со всем миром этой безумной красотой.

В детстве запрещали играть с куклой, привезенной дедушкой из Германии

Увлечение куклами у Ольги идёт из детства. Она росла в интеллигентной, но бедной семье в Сормове и всё детство у неё была только одна кукла. В те времена её мама с папой не могли позволить себе купить девочке много игрушек, как у современных детей. На каждое лето маленькую Олю отправляли в деревню к бабушке и дедушке, где она с восхищением могла любоваться ещё одной куклой, сидящей в серванте.

– Эту куклу мой дедушка привез из Берлина после войны. Играть с ней не разрешалось, это было под жёстким запретом, – вспоминает хозяйка галереи.

В экспозиции представлено 58 фарфоровых кукол. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Однако интерес к кукле у юной девочки не пропадал, она всё равно умудрялась добраться до неё и поиграть. За это маленькую Олю часто наказывали: приходилось ходить за грибами, собирать колорадского жука и полоть клубнику.

– Я хорошо помню, что после очередного наказания, сказала родным, что если он не дают мне эту куклу, то когда я вырасту, то меня будет такое их количество, что все мне будут завидовать. Теперь я выросла и у меня есть целый музей кукол, но мамы и папы, бабушки с дедушкой, их нет. Делиться оказалось не с кем, потому и возникла потребность показать коллекцию остальному миру. Галерея и называется «Хрупкие мечты», потому что мечты должны сбываться, – говорит Ольга Лобачёва.

Кукла «Принцесса на лошади». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Кукла Мэри, которая исполняет желания

Когда Ольга выросла и стала работать, она действительно начала собирать свою коллекцию кукол. Правда, тех кукол, которых могла купить в магазине с зарплаты, то есть самых обычных и доступных для любых других горожан. Увидеть эту «коллекцию» также можно в галерее кукол в отдельной витрине.

Коллекция Ольги Лобачёвой, которую она собирала ещё до кукол Хильдегард. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Если их сравнить с куклами Хильдегард, то становится понятно, что она делает чудо, – объясняет хозяйка.

Первую куклу по имени «Мэри», созданную немецкой художницей, Ольга вместе с мужем увидела в 2008 году под Рождество в торговом центре в Москве. Тогда нижегородка восхищенно подумала: «Неужели можно таких кукол делать?» и поняла, что никакие другие ей больше не нужны.

В красном платье кукла «Мэри». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Та кукла стоила один миллион рублей. Мне муж тогда сказал, что наша семья никогда в жизни не сможет позволить её купить, – вспоминает создательница галереи. – После этого я целый год мечтала об этой кукле, моя «болезнь» затянулась, и муж понял, что с этим нужно что-то делать. В итоге он подарил мне эту куклу на юбилей, а я поняла для себя, что обязана познакомиться автором этого шедевра, – поделилась Ольга Лобачёва.

Теперь в галерее про куклы Мэри ходит легенда. Считается, что если ей заглянуть в глаза и прошептать самое заветное желание, то оно обязательно сбудется. По крайней мере, желание владелицы галереи иметь эту куклу в коллекции сбылось. Да и другие посетители не раз возвращались в галерею и делились историями, как их мечты воплотились в жизнь.

Кукла «Балерина». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Именитая кукольница из Германии Хильдегард Гюнцель

Долгое время нижегородка искала связи с именитой кукольницей из Германии и личной встречи всё-таки добилась. С тех пор Ольга Лобачёва и Хильдегард Гюнцель стали близкими подругами. Сама немка по образованию модельер-дизайнер, она закончила Мюнхенскую школу дизайна. У неё около 250 мировых наград, а её куклы признаны настоящими произведениями искусства. В апреле 2023 года титулованному мастеру стукнуло 78 лет!

– В 2018 году Хильдегард закрыла свою мануфактуру и официально отошла от дел. Конечно, весь мир тогда был в шоке, потому что она очень известна во всех странах, – рассказала Ольга. – Периодически она всё ещё делает кукол, по одной или две в год, поэтому все деньги мы тратим на приобретение новых шедевров.

Коллекция кукол «Времена года». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Так, кукла «Пеппи Длинныйчулок» предназначалась для музея Астрид Линдгрен в Швеции, но Ольга Лобачёва приехала к мастеру раньше представителей из Стокгольма и в результате увезла куклу в Нижний Новгород.

Кукла «Пеппи Длинныйчулок» . Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Открыта галерея «Хрупкие мечты» была в 2018 году и на торжественную церемонию даже приезжала сама Хильдегард Гюнцель. С собой она привезла ценный подарок – уникальную куклу «Мать и дитя», которая в свое время считалась самой большой в мире кукольной композицией и стала обладательницей Гран-при в Лондоне в 1985 году. Выигранная награда также хранится в нижегородской галерее.

Кукла «Мать и дитя». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Вот такая удивительная история нашей галереи. Мне до сих пор кажется, что я сплю и никак не могу проснуться, – подытожила Ольга Лобачёва.

Каждая деталь – это произведение искусства

Все куклы в галерее хранятся за специальными витринами из австрийского стекла, которые берегут их от ультрафиолетовых лучей. За каждый куклой также прячется маленькая мензурка с водой, которая нужна для поддержания оптимального уровня влажности внутри витрины. Такие меры необходимы, чтобы костюмы и платья кукол не рассыхались.

Кукла «Белль». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Кстати, наряды кукол – настоящее произведение искусства. Для костюмов и платьев мастерица использует фламандское кружево 19 века, бархат, натуральный шелк, ручную вышивку, тончайшее кружево валансьен. Волосы каждой куклы натуральные, а на ножках у них – настоящая детская кожаная обувь.

– Один из секретов, почему куклы Хильдегард Гюнцель выглядят настолько живыми, заключается в том, что она прошла курсы по анатомии человеческого тела, а полученные знания стала активно применять в своем творчестве, – объяснила экскурсовод.

Кукла «Грациелла». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

А ещё долгое время у немки была своя фабрика в Китае, где в её стиле и дизайне изготовлялись не фарфоровые, а виниловые куклы. И хотя они тоже были не дешёвые, но считались более доступными. Их можно было приобрести от 1000 долларов. А вот фарфоровые куклы из-под руки Хильдегард выходили в ограниченном тираже, всего по 5-7 экземпляров.