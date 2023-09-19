34 остановки общественного транспорта переименуют в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде переименуют более тридцати остановок общественного транспорта. Такое постановление 18 сентября подписал мэр Юрий Шалабаев, документ опубликован на сайте городской администрации.

Как следует из постановления, переименовать планируют 34 остановки в разных районах города. Делается это «в целях актуализации наименования остановочных пунктов городского пассажирского транспорта», говорится в тексте документа.

Теперь нижегородцам, которые только недавно выучили и запомнили новые автобусные маршруты (и то не все), придется привыкать к новым названиям остановок. Так, например, автобусная остановка «Больница №23» на проспекте Ильича будет именоваться «Школа №144», остановка «Больница №40» на Лескова – «Улица Янки Купалы», привычный «Кинотеатр «Электрон» превратится в «Микрорайон Караваиха» и так далее.

Сколько времени отводится на все процедуры по переименованию остановок, в постановлении не указано. Там лишь говорится о том, что данная информация должна быть направлена в министерство транспорта для внесения изменений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, а также руководителям транспортных предприятий.

КОНКРЕТНО

Какие остановки и как переименуют в Нижнем Новгороде

автобусный остановочный пункт «Больница № 23» (проспект Ильича) именовать «Школа № 144»;

трамвайный остановочный пункт «Больница № 23» (улица Красных Партизан) именовать «Улица Красных Партизан»;

троллейбусный и автобусный остановочный пункт «Больница № 40» (улица Лескова) именовать «Улица Янки Купалы»;

трамвайный остановочный пункт «Больничный комплекс» и автобусный остановочный пункт «Медсанчасть» (улица Патриотов) именовать «Посёлок Молочный»;

автобусный остановочный пункт «Детская поликлиника» (улица Сергея Акимова) именовать «Детская поликлиника № 19»;

автобусный остановочный пункт «Детская поликлиника» (улица Строкина) именовать «Школа № 124»;

автобусный остановочный пункт «Завод шампанских вин» (улица Полтавская, улица Республиканская) именовать «Улица Республиканская»;

трамвайный, троллейбусный и автобусный остановочный пункт «Кинотеатр «Электрон» (проспект Гагарина) именовать «Микрорайон Караваиха»;

автобусный остановочный пункт «Магазин «Гарант» (Петровский проезд) именовать «Посёлок Стройгаз»;

автобусный остановочный пункт «Магазин «Горьковские товары» (улица Зайцева) именовать «5 микрорайон Сормова»;

автобусный остановочный пункт «Микрорайон Водный мир» (улица Колхозная) именовать «Улица Колхозная»;

автобусный остановочный пункт «Микрорайон Мончегорский» (улица Мончегорская) именовать «Школа № 128»;

троллейбусный и автобусный остановочный пункт «Мост» (улица Старая Канава, улица Бутырская) именовать «Микрорайон Комсомольский»;

автобусный остановочный пункт «Переезд» (улица Коминтерна) именовать «Улица Коммунальная»;

троллейбусный и автобусный остановочный пункт «По требованию» (Московское шоссе) именовать «Посёлок Тепличный»;

автобусный остановочный пункт «По требованию» (деревня Бешенцево) именовать «Улица Героя Чванова»;

автобусный остановочный пункт «Улица Артельная» (улица Артельная) именовать «Улица Пушкина»;

автобусный остановочный пункт «По требованию» (улица Артельная) именовать «Улица Артельная»;

автобусный остановочный пункт «По требованию» (улица Дьяконова) именовать «Торговый центр»;

автобусный остановочный пункт «По требованию» (улица Ларина, в направлении города Кстово) именовать «Деревня Мордвинцево»;

автобусный остановочный пункт «По требованию» (улица Стрелковая) именовать «Школа № 79»;

автобусный остановочный пункт «Подновье» (улица Родионова) именовать «Улица Лысогорская»;

автобусный остановочный пункт «Поликлиника» (улица Адмирала Нахимова, улица Глеба Успенского) именовать «Парк «Дубки»;

троллейбусный и автобусный остановочный пункт «Поликлиника № 30» (улица Адмирала Васюнина) именовать «Улица Бориса Корнилова»;

автобусный остановочный пункт «Сормовский поворот» (Сормовское шоссе) именовать «Станция метро «Канавинская»;

троллейбусный и автобусный остановочный пункт «Улица Бориса Корнилова» (улица Адмирала Васюнина) именовать «Торговые ряды»;

автобусный остановочный пункт «Улица Дегтярева» (проспект Ильича) именовать «Больница № 23»;

автобусный остановочный пункт «Улица Памирская» (улица Памирская) именовать «Улица Перекопская»;

автобусный остановочный пункт «Улица Пермякова» (улица Львовская) именовать «Детская поликлиника № 5»;

автобусный остановочный пункт «Улица Толбухина» (улица Мончегорская) именовать «Улица Мончегорская»;

автобусный остановочный пункт «Улица Ярошенко» (улица Черняховского) именовать «Улица Баранова»;

трамвайный, троллейбусный и автобусный остановочный пункт «Универмаг» (проспект Ленина, проспект Октября) именовать «Автозаводский универмаг»;

автобусный остановочный пункт «Школа № 31» (улица Стрелковая) именовать «Улица Машинная»;

автобусный остановочный пункт «Юридический институт МВД» (Анкудиновское шоссе) именовать «Нижегородская академия МВД России».