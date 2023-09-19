«Новые роли, а любовь та же – Нижний Новгород»: Актёр Евгений Егоров рассказал о съёмках в сериале «Первокурсницы», своём персонаже и недосыпе

Одну из ролей в сериале «Первокурсницы» исполнил актер Евгений Егоров из Нижнего Новгорода. Фото: Личный архив актёра.

С 4 сентября на телеканале ТНТ выходит новый комедийный сериал «Первокурсницы». В центре сюжета – история о том, как две сорокалетние подружки спустя 20 лет решают снова поступить в университет. Одну из ролей в этом проекте исполнил многообещающий актер Евгений Егоров из Нижнего Новгорода. Он сыграл студента, влюбленного в героиню Анны Уколовой, которая вместе с подругой (Екатерина Стулова) кардинально изменила свою жизнь. В эксклюзивном интервью для «КП – Нижний Новгород» Евгений Егоров рассказал о съемочном процессе сериала, о своем персонаже и любви к родному городу.

– Что вам помогло получить роль в этом проекте? Почему вы решили принять участие?

– Конечно, как-никак мой актёрский опыт и сильное желание поработать в конкретном жанре. Я люблю комедии, и меня очень цепляет эта форма. Для меня комедия – это прямая ассоциация с детством, когда мы собирались вместе с родителями и родственниками вместе. Тепло и всегда весело.

– Какой ваш персонаж? Легко ли было в него перевоплотиться? Похож ли он на вас в реальности?

– Мой персонаж – это самый обычный парень из глубинки (как я себе его предоставляю). С очень честными взглядами на жизнь, с внешней простотой и сложными и глубокими мыслями внутри. Ты никогда не поймешь, что он действительно чувствует, его не разгадать. Мы не похожи, конечно же, я лишь играю роль. А на вопрос: «Как я это делаю?», отвечаю: это всё мои наблюдения из прошлого.

– Нравится ли вам играть студентов и школьников? Какую роль хотелось бы сыграть?

– Мне в следующем году исполнится 25 лет, поэтому, конечно, хочется переходить на более «взрослый» уровень. Так что дожимаю последние годы таких ролей, пока позволяет молодость! В ближайшее время вижу себя уже в более зрелых героях со взрослыми проблемами. Они меня уже периодически достигают (улыбается).

Евгений Егоров рассказал о своём персонаже. Фото: Личный архив актёра.

– Каково было работать с Людмилой Артемьевой, Александром Обласовым и Яном Цапником над проектом «Первокурсницы»? Что дал вам этот опыт?

– У нас было буквально несколько совместных смен, но за это время я убедился в том, что она – настоящий профессионал своего дела, полностью погружающийся в процесс. Плюс, Людмила очень приятная женщина. С Яном Цапником и Александром Обласовым мы работаем уже не первый раз, поэтому было здорово с ними снова встретиться и сыграть в одном сериале.

– У вас было много совместных сцен с Анной Уколовой. Сразу ли у вас получилось наладить контакт?

– Аня – замечательная актриса и приятный человек. Мне кажется, мы сработались с первых минут, есть в нас что-то общее. Она очень комфортный партнёр на площадке: всегда поможет, даже если её нет в кадре. В такой взаимовыручке и уважении к коллегам чувствуется её отношение к профессии.

– С какими трудностями столкнулись на съемках?

– Главная трудность на любой съемке – это недосып. Сложно удерживать себя в ежовых рукавицах на площадке и всегда быть на чеку, чтобы быстро войти в роль и в обстоятельства и роль. Эта проблема, наверное, была у всех. Но мы не спали, честно!

– Какие сцены вам больше всего запомнились? Какие сцены было снимать забавнее всего?

– Сложный вопрос. «Первокурсницы» для меня – это одна запоминающаяся сцена. Я рад быть частью такого проекта и чувствовать актёрский вклад. Поэтому отдельную сцену я не могу выделить. Все воспоминания о сериале захватил насыщенный процесс его создания с крутой командой, которая просто получала удовольствие от съемок.

Актёр готов к более зрелым ролям. Фото: Личный архив актёра.

– Как часто вы бываете в родном городе – Нижнем Новгороде? Какие чувства вызывает город?

– Нижний я люблю всей душой, хотя и не так часто приезжаю. Для меня этот город — место силы, в котором я провёл детство: гулял по Сормовскому парку, ходил в скейт-парк на набережной и болтался по центру с друзьями. Стараюсь сюда приезжать сюрпризом по мере загруженности.

– Все ли сериалы и фильмы, в которых вы снялись, смотрит ваша семья? Что они говорят о ваших ролях? Какие впечатления у них вызывает ваша игра?

Конечно, они меня поддерживают в деле, которым я горю. И с большой гордостью слушают о моих новых проектах и ролях. Но о любимых героях и моих работах лучше спросить у них лично. Их слов хватит на ещё одну статью – это точно (улыбается).

– Любите ли вы сами пересматривать кинокартины, в которых снялись?

– Что-то пересматриваю, анализирую, смотрю, как меняюсь от роли к роли. Но не всегда есть время и возможность провести эту махинацию со всеми кинокартинами. Некоторые актёры не любят пересматривать свои работы, а кого-то не оторвёшь от экрана – я где-то посередине.

Смотрите сериал «Первокурсницы» с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале ТНТ.