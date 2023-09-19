Три человека отравились грибами в Нижнем Новгороде этим летом

Во время сбора грибов в лесу. Фото: Евгения ГУСЕВА

Три человека отравились грибами в Нижегородской области за прошедший летний период. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказали в ГБУЗ НО «Городская больница №33 Ленинского района города Нижнего Новгорода».

– После оказания медицинской помощи все пациенты были выписаны из стационара в связи с выздоровлением, – сообщили в ведомстве.

Так, все три случая были зафиксированы в Нижнем Новгороде – пострадавших госпитализировали в токсикологическое отделение одной из городских больниц, где они прошли лечение.

Нижегородцам напоминают, что собирать следует только хорошо знакомые, крепкие, не старые и не червивые грибы. При приготовлении грибов следует учитывать простые правила. Грибы на жарку необходимо предварительно хорошо очистить и промыть, а те грибы, что пойдут в соления, следует дополнительно замочить или отварить.

Не стоит собирать грибы, которые у основания ножки имеют клубневидное утолщение, в противном случае это может оказаться бледная поганка, яд которой смертельно опасен. Не нужно брать грибы в непосредственной близости от трасс и дорог – они имеют свойство впитывать все экологические яды и загрязнители.

Также не рекомендуется давать грибы детям до 14 лет. По словам специалистов, они тяжелее всего переносят отравления. Это связано с тем, что в детском организме еще не сформировалось достаточно ферментов, необходимых для переваривания грибов.