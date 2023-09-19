«Разноцветные вспышки озаряли все небо»: Показываем самые эффектные снимки северного сияния в Нижнем Новгороде

Зачастую появление северного сияния на наших территориях объясняется сильнейшими солнечными вспышками. Фото: Типичный Нижний Новгород.

Минувшей ночью жители Нижегородской области вновь стали свидетелями невероятно красивого природного явления – северного сияния. Необычные всполохи, украсившие небо, были замечены в Нижнем Новгороде, на Бору, в Павлове и в Кстове. Редкое для наших широт свечение было запечатлено на фотографии, которые тут же разлетелись по всем социальным сетям.

– Разноцветные вспышки озаряли все небо. Это было завораживающе и очень впечатляюще! – поделилась своими впечатлениями нижегородка Валерия Ю.

Зачастую появление северного сияния на наших территориях объясняется сильнейшими солнечными вспышками. Нынешний вечер, видимо, не стал исключением.

Ленинский район Нижнего Новгорода. Фото: Анжелика Малышевская.

– Заряженные частицы солнечного ветра попадают в верхние слои атмосферы Земли, где сталкиваются с кислородом и азотом. Они возбуждают атомы газов, которые, переходя в нормальное, спокойное состояние, испускают свечение, – рассказывал ранее декан физико-технологического факультета Мининского университета Николай Лапин

Кстати, увидеть северное сияние невооруженным взглядом можно было не на засвеченной местности. Так, многие нижегородцы решили отъехать подальше от мегаполиса, чтобы наслаждаться ночным небом не мешала засветка.

Неподалёку от села Дивеево. Фото: Максим Смольянинов.

– Из Кстова в поле специально поехал и увидел это чудо после 23:00. В городе бесполезно, засветка мешает, – написал местный житель Александр В.

По словам пресс-секретаря ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольги Мокеевой, северное сияние обычно преобладает в северной половине Нижегородской области, причем ночное небо зачастую окрашивается в оттенки зелёного цвета.