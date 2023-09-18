Пьяный мужчина напал на Школу 800 в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Всерьез поволноваться сегодня пришлось ученикам и преподавателям "Школы 800" в Верхних Печерах – прямо посреди дня в школу заявился пьяный мужчина. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

- Сотрудники Росгвардии прибыли в образовательное учреждение по сигналу «тревога», задержали правонарушителя и передали в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства, - говорится в сообщении. – В данный момент задержанный мужчина находится в отделе полиции № 5.

Судя по внешним признакам, мужчина был пьян. Уже установлено, что оружия при себе у него не было. В результате инцидента никто не пострадал – ни ученики, ни охранники школы.

- В настоящее время по данному факту продолжается проверка, - заверили в полиции. – В ходе этой проверки будут установлены все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее социальные сети облетела информация о нападении мужчины на Школу 800. Первыми о случившемся родителям сообщили дети, наблюдавшие за всем происходящим из окон здания. Изначально им показалось, что мужчина вооружен. К счастью, эта информация не подтвердилась.

- 18 сентября 2023 года на территорию корпуса АНОО "Школа 800" в микрорайоне Верхние Печеры попытался проникнуть пьяный мужчина, - рассказали в самой Школе 800. - Охрана школы сработала оперативно. Вход в корпус был заблокирован, вызвана Росгвардия. До приезда служб мужчина был обезврежен и задержан охранниками школы. Во время задержания сотрудниками Росгвардии у мужчины из кармана выпал телефон, который снимавшие происходящее из окна ученики приняли за предмет, похожий на оружие. Никакого оружия при задержании у мужчины обнаружено не было.