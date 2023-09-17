9-летняя нижегородка Аделия Загребина прошла отбор в шоу «Голос. Уже не дети»

Аделия Загребина исполнила песню Астора Пьяццоллы Libertango. Фото: "Первый канал".

Девятилетняя Аделия Загребина из Нижнего Новгорода прошла отбор в телевизионное шоу «Голос. Уже не дети». Телепередача с участием юной артистки вышла в эфир 15 сентября на «Первом канале».

Юная участница из города на слиянии рек исполнила проникновенную песню Астора Пьяццоллы Libertango. Ее сильный вокал и навыки игры на скрипке не оставили равнодушными никого из членов жюри. Одним из первых знакомый мотив узнал Егор Крид. Следом со словами: «Моя умница!» к Аделии повернулась и Полина Гагарина. Дима Билан и Пелагея решили сохранить интригу до конца.

В 2022 году девочка участвовала в 9 сезоне шоу «Голос. Дети» и одержала победу в суперфинале. Аделия призналась, что в течение этого года она совершенствовала свои навыки, ходила в музыкальную школу. В качестве своего наставника на шоу она, как и в прошлый раз, выбрала Егора Крида.

Позднее в своих соцсетях Аделия немного рассказала о своем номере, который помог ей оказаться на шоу:

- Этот образ придумала мне мама. Сначала он был с корсетом и беретом, но позже это все затмил и заменил чудесный бант. Почему такой образ «куколки»?! Потому что очень быстро мы растём, и, возможно, в следующем году я перестану носить банты, как перестала играть в куклы…

Маме девочки тоже не хотелось, чтобы ее дочь по раньше времени, перестала любить банты и мягкие игрушки. Именно поэтому образ получился более нежным.