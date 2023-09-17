Нижегородец Борис Реутов победил на шоу «Своя игра»

Борис Реутов на шоу "Своя игра". Фото: НТВ.

Инженер-преподаватель из Нижегородской области Борис Реутов принял участие в интеллектуальном телешоу «Своя игра». Эфир с участием нашего земляка транслировали на телеканале НТВ 16 сентября.

Борис Реутов работает на кафедре «Автомобили и тракторы» НГТУ имени Алексеева. Он инженер по образованию, интересуется историей техники и участвовал в ретроралли в качестве штурмана. В 2020 году он уже участвовал в «Своей игре», но проиграл. Помимо нижегородца в шоу принимали участие москвич Андрей Кругов и Николай Филон из Гомеля.

Уже на старте игры нижегородский участник ошибся и ушел в минус. Первые очки ему принес вопрос про сборник «Белая стая» Анны Ахматовой. Следующий вопрос с «Котом в мешке» добавил в копилку еще 500 очков. К концу игры Реутов лидировал уже с 10400 очками. Затруднения вызвал вопрос из финального раунда о фразеологизме «Скрипка Энгра». Нижегородец счел, что речь идет о камео, хотя на самом деле это означает хобби, глубокое непрофессиональное увлечение чем-либо. Тем не менее, эта ошибка не повлияла на исход игры, так как отрыв от других участников к тому моменту составлял уже около четырех тысяч очков. Его финальный результат составил 8,4 тысячи очков.