Первый «Метеор» прибыл в Нижний Новгород после испытаний

"Метеор" прибыл в Нижний Новгород после испытаний. Фото: Тг-канал Глеба Никитина.

Первый «Метеор 120-Р», названный именем Ростислава Алексеева, прибыл в Нижний Новгород после прохождения тестовых испытаний. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Телеграм-канале.

Судно названо в честь Ростислава Алексеева. Фото: Тг-канал Глеба Никитина.

По его словам, компания «Водолет» прорабатывает вопрос, в какие рейсы успеет сходить судно до закрытия навигации.

"Метеор" планируют использовать до закрытия навигации. Фото: Тг-канал Глеба Никитина.

Всего в заказе для Нижегородской области – три «Метеора». Их запуск позволит расширить возможности межрегиональных перевозок, о которых мы докладывали и Президенту страны, и федеральным коллегам, - сказал Никитин.

По его словам, интерес к пассажирским перевозкам по воде остается высоким. Так, «Валдаи» перевезли уже более 69 тысяч пассажиров, что превысило показатели прошлогодней навигации.

Судно будет работать на пассажирских перевозках. Фото: Тг-канал Глеба Никитина.

Ожидается, что навигация «Метеоров» и «Валдаев» завершится в начале ноября, однако точная дата будет зависеть от погодных условий. В прошлом году навигацию закрыли 31 октября.

Напомним, первый «Метеор 120-Р» спустили на воду в конце сентября. По своим характеристикам это скоростное судно, которое рассчитано на перевозку 120 пассажиров.В его салоне имеются системы кондиционирования и мультимедиа, а в кормовой части размещен кафе-бар. Строительство судно осуществлялось с применением отечественных разработок. - «Крылатый флот» всегда был гордостью и символом Нижегородской (Горьковской) области, таким и останется в будущем! – отметил ранее глава региона.