«Подал заявки на 102 кредита»: Альфонс-музыкант обобрал девушку-инвалида в Нижнем Новгороде

Нижегородка отдала "жениху" около миллиона рублей. Фото: соцсети/Даниил Опарин

Нижегородец Андрей мечтал стать музыкантом и прославиться. Амбициозный юноша пытался раскрутить свой бренд, но денег у паренька не было. Поэтому решил, что с этой задачей ему помогут молоденькие девушки. Подключив все свое обаяние, он зарегистрировался в приложении «Знакомства» в соцсетях и стал искать кандидаток на роль своих спонсоров. Схема обольщения была всегда одна и та же: незамысловатый комплимент, рассказ о своем увлечении музыкой и приглашение на свидание. Зачастую этого было достаточно, чтобы красотки потеряли голову и бежали на встречу. Там он уже окончательно брал их в оборот: осыпал комплиментами и между дел жаловался на тяготы современной жизни – дескать, творческому человеку ох как не нелегко пробиться, без денег никуда. Вскоре девушки уже были согласны выложить все свои накопления, а то и залезть в долги ради звездного будущего своего избранника. Надо отдать ему должное, деньги он всегда брал не просто так, а в долг, клятвенно обещая их непременно вернуть. Вот только список его влюбленных кредиторш все рос и рос, как и сумма долга. Неизвестно, сколько бы еще это продолжалось, если бы его очередной жертвой не стала девушка-инвалид.

«Звонила каждые полчаса»

27-летняя Марина из Нижнего Новгорода страдает от тяжелого заболевания крови. Всю жизнь ей предстоит сидеть на лекарствах и систематически посещать нескольких профильных врачей. Но, как и любая девушка, она мечтает быть любимой и счастливой. Чтобы отыскать своего единственного, Марина зарегистрировалась на сайте знакомств. Вскоре на ее анкету откликнулся 26-летний Андрей. С виду не красавец, зато вроде бы с чистыми намерениями. По его словам, в интернете он хотел найти ту самую - и обязательно жениться.

Едва познакомившись, Андрей сразу пригласил девушку на свидание. Больше всех за нее переживала мама. Учитывая состояние здоровья Марины и ее неопытность, она уже нарисовала для себя миллион страшных сценариев.

- Я звонила ей каждые полчаса, - вспоминает мама девушки. - Думала, что если сейчас телефон дочери не будет отвечать, сразу звоню в полицию и подниму всех на уши. Но в половине десятого Марина вернулась домой, как и обещала. Казалось, свидание прошло хорошо.

О том, каковы последствия этой прогулки, семья девушки узнала только через несколько недель….от сотрудников банка.

Жених на миллион

Марина уже давно страдает от проблем со здоровьем. Ранее она перенесла инсульт, после которого у нее начались провалы в памяти. Чтобы новый знакомый не питал иллюзий, девушка сразу рассказала ему о своем состоянии. Вероятно, это было ее ошибкой. Как вскоре выяснилось, уже на первом свидании новый ухажер оформил на нее кредит на сумму 250 тысяч рублей. Но это было только начало – за две недели их общения он взял на ее имя еще три или четыре кредита, а также 17 микрозаймов. Для этого даже в банк идти не пришлось – все операции он провел прямо по телефону. На свиданиях девушка ни разу не пила спиртного, однако совершенно не помнит, как были взяты эти кредиты.

- На первом свидании он подарил мне букет из роз и хризантем, - вспоминает Марина. – Видимо, даже его он купил на мои деньги.

С учетом процентов общая сумма долгов девушки перевалила за миллион. Отдала она ему и единственное свое накопление – 50 тысяч рублей, отложенных на отпуск.

- Видимо, в тот момент дочь его пожалела, - предполагает мать обобранной нижегородки. – Он постоянно просил у нее денег – на «раскрутку» своей музыки, на выплату займа, на лекарства, на интернет, на оплату долга за машину. Мне кажется, если бы в продуктовом магазине давали кредит, он бы и там его оформил.

Сам парень все это время не работал. Лишь когда всплыла история с долгами и обманутыми девушками, ему пришлось устроиться сначала курьером, а затем таксистом.

Обещанного три года ждут

В течение следующих двух недель после первого свидания Марине продолжали приходить сообщения от банков с кодами для необходимых транзакций. Девушка, никогда прежде не бравшая кредитов, попросту не знала, как это работает. Все полученные коды она послушно передавала горе-поклоннику, а тот продолжал брать кредиты на ее имя.

- То есть, зная, что дочь у меня под контролем, он все равно продолжал брать кредиты! – возмущается мать обманутой нижегородки. – Я даже не знаю, как это назвать.

Когда мать девушки узнала о первом кредите, она сразу же пригласила его на откровенный разговор. Тот отпираться не стал и сразу признался, что действительно взял кредит на ее имя. Один. Об остальных умолчал. По его словам, Марина сама вызвалась ему помочь. Тем не менее, он написал расписку и даже пообещал постепенно выплачивать этот долг. Но, как оказалось, это была только вершина айсберга.

Пока девушку можно было «доить», парень называл ее зайкой, принцессой, организовывал встречи. Но со временем ее становилось все труднее убедить, она стала отказываться говорить ему коды. В ответ стали сыпаться мат и оскорбления. Постепенно из прекрасного принца паренек стал превращаться в изрядную жабу. Вконец испугавшись таких перемен, Марина решилась во всем признаться матери.

- Она просто подошла ко мне и начала плакать. Из ее бессвязного рассказала, я поняла, что произошло. Она ревела, и слезы текли ручьем. А потом мы уже ревели вместе, - вспоминает женщина.

К тому моменте Марине и ее матери уже начали звонить не только из банков, но и из коллекторских агентств. Все деньги, что семья откладывала на лечение дочери, теперь стали уходить на оплату долгов. Но даже этого не хватало. Сам же молодой человек за три месяца перевел бывшей возлюбленной только 65 тысяч рублей, хотя обещался еще к августу заплатить 600 тысяч.

- Можно сказать, что нам еще повезло, - объясняет Ольга. – Как мы выяснили через бюро кредитных историй, он подал заявки в 102 микрофинансовые организации. К счастью, в большинстве из них ему отказали.

Новые жертвы и старые долги

Как оказалось, Марина далеко не единственная жертва альфонса-музыканта. Когда эта история получила огласку, на его страницу в социальной сети прибежала целая толпа возмущенных кредиторов.

- Я понимаю вашу реакцию и хочу урегулировать весь этот конфликт и объясниться перед вами всеми, - пытался оправдаться молодой человек перед тремя тысячами своих подписчиков. - Когда мы начали встречаться с Мариной, у меня было много финансовых долгов, она не при смерти больная. Справку о том, что она инвалид, мне при знакомстве не показывала. С ее слов, боялась сказать об этом. Для меня инвалид - если визуально нет какой-либо части тела. Когда мы встретились, она пришла с хорошим настроением, и мы нормально провели время. Так как мне нужны деньги, я завел разговор с ней о помощи мне за вознаграждение. Я ее уговаривал дать мне в долг, совершенно верно, но не заставлял и не отнимал. Все было с согласия, и это не схема никакая. Она знала, что за коды ей приходят. Я в комментариях закреплю все доказательства.

Но вместо доказательств там лишь возмущения от других обманутых нижегородцев. Так, еще в 2019 году его тезка одолжил Андрею под расписки 300 тысяч рублей на закрытие старых долгов. Деньги так и не были возвращены. В 2020 году муж Алины занял Андрею еще 60 тысяч, и снова будто подарил. А вот рыжеволосая красавица Ольга за все время общения отдала ему около миллиона рублей. Поговаривают, его долги перевалили уже за 10 миллионов.

- Это было в прошлом году. Он был не один, а со своим другом. Деньги нужны были якобы на открытие готового бизнеса. Имитировал процесс поиска. Говорил, и меня включит в бизнес, мне будут приходить деньги с него. Они вдвоем написали расписки по 400 тысяч рублей. Плюс Андрей брал с моего телефона микрозаймы, фотографировал мой паспорт, - призналась одна из пострадавших. По ее словам, Андрей ей должен около миллиона рублей. Расписки не получилось заверить у нотариуса из-за несоответствия данных, а переписывать бумаги должник отказался.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области, в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о результатах этой проверки.

Свою проверку по этому случаю проводят и в полиции. 15 августа заявление от потерпевшей поступило в городской отдел №3.