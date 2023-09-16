«Уехал за грибами и не вернулся»: Нижегородские полицейские разыскали заблудившегося в лесу 72-летнего дедушку

В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Как только в лесах пошли грибы, нижегородцы, прихватив корзинки, устремились в лес. Лисички, подосиновики, белые манят за собой и уводят далеко в лес. В результате, увлекшись грибной охотой, некоторые уходят слишком далеко. Так, вечером 13 сентября в отдел полиции Тонкинского района поступило тревожное сообщение – 72-летний грибник со стажем пропал в лесу. По словам родственницы, около десяти утра мужчина уехал за грибами и не вернулся домой.

Вскоре все службы быстрого реагирования были подняты по тревоге. Полицейские, лесники и егеря, местные жители и волонтеры ринулись прочесывать лес. Метр за метром они проходили вглубь чащобы, но все безрезультатно.

Нижегородские сотрудники полиции впервые с помощью БПЛА разыскали пропавшего в лесу человека. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

– Сегодня в рамках поисковых мероприятий был применён беспилотный летательный аппарат. При обследовании зоны поиска с воздуха, в режиме реального просмотра территории был обнаружен потерявшийся грибник, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Вскоре к местонахождению пенсионера прибыли полицейские, медики и родственники. Вместе они положили дедушку на носилки и доставили в больницу. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.