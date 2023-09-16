Дом Салтыковой на Щелоковском хуторе победил в архитектурной премии АрхиWood

Дом Салтыковой, отреставрированный в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Щелоковский хутор». Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Отреставрированный Дом Салтыковой в музее «Щелоковский хутор» Нижнего Новгорода победил в национальной архитектурной премии АРХИWOOD-2023. Объект культурного наследия стал лидером по итогам общественного голосования в номинации «Реставрация».

– Премия вручается уже 14 раз за лучшее в России архитектурное сооружение из дерева. Работу реставраторов высоко оценили эксперты и народное жюри. Мастера, работавшие с Домом Салтыковой, также восстанавливали Дом Павловой и ветряную мельницу, – рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в социальной сети.

Из года в год архитектурной премией АРХИWOOD награждают за лучшее архитектурное сооружение из дерева в номинациях: «Загородный дом», «Общественное сооружение», «Малый объект», «Предметный дизайн», «Дизайн городской среды», «Арт-объект», «Интерьер», «Дерево в отделке», «Реставрация».

Награда. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

– Дом Салтыковой был восстановлен с применением старых технологий и инструментов: соответствующих эпохе топоров, рубанков, специально выкованных гвоздей. Это редкий случай, и то, что группе архитекторов и реализаторов проекта удалось восстановить постройку в том виде, как она была задумана изначально, мне кажется, большая удача, – подчеркнула член экспертного совета премии Юлия Зинкевич.

Так, дом Салтыковой – строение конца ХVIII века, привезенное в музей из Ковернинского района. Дом уникален. Сложность его восстановления заключалась в том, что в конце 90-х строение было серьезно повреждено огнем, восстановление велось, в частности, по обмерным чертежам с привлечением сохранившихся документов и фотографий. Мастера применяли только специально для этой работы вручную выкованные инструменты, аутентичные для времени постройки дома, подбирали соответствующую древесину.