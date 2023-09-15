Заводской класс

Ленточку перерезают генеральный директор АПЗ Андрей Капустин и ректор Княгининского университета Анатолий Шамин

Во вторник, 12 сентября, состоялось торжественное открытие учебного класса АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» на базе Нижегородского государственного инженерно-экономического университета. Это позволит студентам в процессе обучения получить первичные навыки по сборке электронных устройств.

Три месяца назад, 8 июня, было подписано соглашение о сотрудничестве между учебным заведением и заводом. Очередной этап – открытие учебного класса.

Право перерезать красную ленточку предоставили генеральному директору АО «АПЗ» Андрею Капустину и ректору ГБОУ ВО «НГИЭУ» Анатолию Шамину.

Студенты проводят подключение проводки электронагревательного бака котла «РЭКО»

– Теперь для завода и вуза открываются новые горизонты сотрудничества, – отметил Андрей Капустин. – Нас очень радует подход к делу со стороны руководства университета: все вопросы решаются оперативно. С учетом расширения производства на предприятии потребность в кадрах увеличивается, и появление новой учебной базы будет помогать нам решать этот вопрос. Радует, что есть куда развиваться, есть возможности расширять обучение в классе и по другим направлениям.

Княгининский университет – это хорошая база для подготовки специалистов, в том числе и для Арзамасского приборостроительного завода. Практическая деятельность в учебном классе даст возможность ребятам отработать первичные навыки по сборке электронных приборов, а впоследствии, при трудоустройстве на предприятие, легко пройти адаптацию.

– Это наша первая ласточка по дальнейшему взаимодействию с АПЗ, – сказал ректор Анатолий Шамин. – Университет выкупил заброшенный ангар, где ранее находился цех по розливу лимонада. Написали «дорожную карту», разработали проект класса, провели капитальный ремонт. Предприятие предоставило оборудование для занятий. И сегодня класс торжественно открываем. Наша мечта по созданию научно-производственного комплекса с несколькими лабораториями начинает воплощаться в жизнь.

Ректор вуза Анатолий Шамин познакомил генерального директора Андрея Капустина с имеющимися направлениями обучения

Учебный класс разделен на две зоны – для теоретических и практических занятий. АПЗ предоставил новые слесарные верстаки, стеллажи для хранения комплектующих, а также рабочий инструмент и видеопроектор для проведения теоретических занятий. Для отработки практических навыков передано семь котлов «РЭКО». Кроме того, заводские специалисты смонтировали стенд для проверки работоспособности изделий. Одним словом, созданы все условия для полноценного обучения студентов.

В день открытия класса слесарь МСР Роман Шмаков и регулировщик Павел Калмыков цеха №57 в качестве наставников показывали студентам вуза принципы работы с оборудованием.

Далее делегация АПЗ познакомилась с учебным заведением. Гости посетили главный корпус университета, побывали в лабораториях и аудиториях, в студенческом конструкторском бюро, музее связи. Также познакомились с инфраструктурой и оборудованием вуза, его материально-техническим снабжением, пообщались с преподавателями.

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина