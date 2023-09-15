ЛУКОЙЛ поддержал учреждения образования в Кстовском округе

Поддержка учреждений образования – одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ». В преддверии нового учебного года в Кстовском муниципальном округе при содействии Компании выполнен большой объем ремонтных работ в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования.

Так, в средней школе № 1 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева старые деревянные окна заменили на современные стеклопакеты. Они оборудованы москитными сетками и детскими замками. Теперь в учебных кабинетах второго этажа школы будет тепло и безопасно.

По обращению руководства детско-юношеского центра «Интеллект» ЛУКОЙЛ заменил оконные блоки в центре интеллектуального развития «Уникум».

«Здание центра построено в 70-х годах, и со старыми окнами зимой было холодно. Мы очень благодарны за создание комфортных условий для детей и педагогов. Считаем, это положительно скажется на работе Центра», – отметила директор МБУ ДО «ДЮЦ «Интеллект» Ольга Овечкина.

В Шелокшанской основной школе выполнен ремонт коридора второго этажа. В учебном учреждении смонтировали подвесной потолок, заменили светильники, откосы и подоконники окон, покрасили стены, постелили новый линолеум и установили три двери в учебных кабинетах.

«Шелокшанская школа была построена в 1979 году, капитальный ремонт не проводился. И конечно, требуются значительные финансовые средства для поддержания надлежащего состояния помещений. Спасибо ЛУКОЙЛу за поддержку и помощь в проведении ремонтных работ в коридоре нашей школы. Уверена, в таких комфортных условиях и учиться интересно и приятно!» – сказала директор МАОУ «Шелокшанская ОШ» Ольга Ершова.

Фото: Пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"