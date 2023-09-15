Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2023 10:03

Больше выгоды при покупке кофе, бургеров и хот-догов

Каждая шестая чашка кофе, бургер или хот-дог будут бесплатными до конца года
Больше выгоды при покупке кофе, бургеров и хот-догов

Больше выгоды при покупке кофе, бургеров и хот-догов

В кафе сети АЗС «Газпромнефть» до 30 сентября получите скидку 10% на покупку кофе через мобильное приложение, а при оплате через кассу или терминал самообслуживания вместо 300 мл – объем 400 мл более 47 рецептур кофе на обычном и растительном молоке.

Каждая шестая чашка кофе, бургер или хот-дог будут бесплатными до конца года после регистрации на странице акции в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть», которое доступно для iOS и для Android в магазинах Huawei AppGallery и RuStore, а также Samsung Galaxy Store.

Акционные покупки должны быть оплачены автовладельцами без использования бонусов программы лояльности «Нам по пути».

С более подробными условиями акций можно ознакомиться по ссылке.

Фото: ООО «Газпромнефть-Центр»

Реклама. ООО «Газпромнефть-Центр». gazprom-neft.ru

БИЗНЕС-ПРЕСС