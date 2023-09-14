Женщины согласны на меньшее: Нижегородцы назвали «зарплату мечты»

205 тысяч рублей в месяц надо нижегородцам для счастья. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нижегородцам для счастья нужно 205 тысяч рублей в месяц.По сравнению с мартом этого года зарплатные ожидания жителей Нижегородской области выросли на 3%. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса поиска работы SuperJob.

- Самые большие запросы у москвичей, жителей Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска и Ростова-на-Дону, самые скромные — в Ярославле, Барнауле, Кирове, Волгограде и Астрахани, - сообщают эксперты. - В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

В среднем жителям нашей страны для счастья нужно около 200 тысяч рублей. Причем у мужчин зарплатные ожидания значительно выше, чем у женщин. В частности, мужчины хотели бы получать 222 тысячи рублей, а женщины – согласны на 175 тысяч рублей. Также на пожеланиях опрошенных сказывается и возраст. Чем старше становятся люди, тем на большие суммы они рассчитывают Если участники опроса до 24 лет согласны на 150 тысяч рублей, то участник старше 45 лет – уже хотели бы получать 222 тысячи рублей.

Что касается Нижегородской области, то тут жителям для счастья необходимо 205 тысяч рублей в месяц. Еще год назад эта сумма составляла 185 тысяч рублей. Ровно на такие же суммы рассчитывают жители Воронежа, Краснодара и Уфы.

Всего в опросе приняли участие 2,5 тысячи жителей российских городов-миллионников и полумиллионников.