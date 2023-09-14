Крупную партию поддельного топленого масло изъяли в Нижнем Новгороде

Контрольная закупка была совершена на рынке в Канавинском районе. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Крупную партию поддельного топленого масла изъяли сотрудники полиции в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Контрольная закупка состоялась на оптовом рынке Канавинского района – именно там шла реализация контрафакта. Что именно продавали покупателям под видом белорусской продукции, неизвестно. Только стеклянную баночку с красивой было сложно отличить от оригинала.

Полицейские нагрянули на склад готовой продукции и обнаружили там 519 банок с поддельным топленым маслом.

- Установлено, что выявленная продукция была изготовлена не на производственных мощностях, без соблюдения требований к маркировке и качеству изделия, а ее состав отличался по цвету и запаху от оригинального, - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении ИПэшников, торговавших фальсификатом, возбуждено административное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Стоит отметить, что масло данного производителя, похоже, очень популярно у нечистых на руку предпринимателей. В интернете полно отзывов, когда жители разных регионов, покупая эту продукцию, натыкались на подделку.