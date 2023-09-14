Нижний Новгород борется за звание «Культурной столицы-2024». ФОТО: АНО "Центр 800".

Нижний Новгород вошел в финал федерального конкурса «Культурная столица года-2024». Вместе с ним в этот список попали еще семь российских городов, среди которых Самара, Чита, Калининград, Новосибирск, Томск, Чебоксары и Грозный.

- Конкурс позволяет привлечь внимание к культурному потенциалу региона. За последние годы была проделана огромная работа по обновлению и созданию площадок, формированию событийного каркаса, включающего в себя как уникальные, так и регулярные мероприятия, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - У нас есть отличные площадки для организации культурных событий, такие как пакгаузы на Стрелке или сцена-ракушка в Александровском саду, обновлены ведущие музеи. Людям важно знать, что будет происходить в регионе, многие планируют свои поездки в Нижний, исходя из дат проведения масштабных фестивалей. Конкурс «Культурная столица года-2024» - отличная возможность рассказать об этом и привлечь дополнительное внимание к городу. Приглашаю всех поддержать Нижний Новгород в народном голосовании.

Уже 28 сентября финалисты конкурса представят экспертному жюри презентации проектов, включенных в программу развития на 2024 год. К примеру, в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к конкурсу была сформирована заявка с планом из 150 ключевых культурных мероприятий. Это события федерального, межрегионального и регионального уровней.

КСТАТИ

Параллельно с экспертным рассмотрением заявок городов до 25 сентября проводится народное онлайн-голосование в социальных сетях. Там можно поддержать Нижний Новгород в борьбе за статус «Культурной столицы года».

СПРАВКА

Конкурс «Культурная столица года» стартовал в 2023 году. Каждый год эксперты будут присуждать это почетное звание одному из городов России. Инициатор конкурса – Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица», мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.