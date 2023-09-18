Обследование на инфекции женского и мужского здоровья в "Альфа-Центр Здоровья"

Гинеколог и уролог — одни из главных врачей в жизни любой женщины и любого мужчины, и тот человек, кому мы доверяем самое сокровенное. Но почему-то многие из нас надолго откладывают визит к этим специалистам под разными предлогами. Кто-то до сих пор стесняется, другие переживают из-за негативного опыта, который имел место в прошлом. Пора развеять мифы и получить ответы на самые волнительные вопросы о походе к женскому и мужскому врачу. В этом нам помогут акушер-гинеколог «Альфа-Центра Здоровья» Анна Фомина и уролог Деркач Ольга Александровна.

Болезни мочеполовой системы являются ведущей причиной нарушения не только репродуктивной, то есть детородной функции у мужчин и женщин, но и сказываются на общем здоровье.

На осмотр к гинекологу следует приходить женщинам, которые недавно сменили полового партнера. В этот период особенно важно проводить исследования на инфекции, передающиеся половым путём: в этом нам поможет «Фемофлор Скрин», позволяющий выявлять безусловно-патогенные микроорганизмы, колонизирующие урогенитальный тракт, а также основных анаэробных микроорганизмов, микоплазм и дрожжеподобных грибков.

Мужчинам необходимо минимум раз в год посещать уролога и сдавать анализы на инфекции, передаваемые половым путем, чтобы быть уверенными в своем здоровье и чтобы избежать заражения своего полового партнера.

Технология "Андрофлор-скрин" предназначена для диагностики и мониторинга лечения острых инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовой системы у мужчин.

Она позволяет выявить возбудителей инфекций, передающихся половым путем, и определить их количество одновременно из одной пробы биологического материала. «Андрофлор-скрин» выявляет количественные показатели, с его помощью определяется наличие как полезных, нужных микроорганизмов, так и ненужных, патогенных.

До 31 ноября 2023 г. в «Альфа-Центр Здоровья» г. Нижний Новгород действует акция для обследования на инфекции мочеполовой системы со скидкой до 40%:

ДЛЯ ЖЕНЩИН: посетить гинеколога и сдать мазки на «Фемофлор скрин» за 2 555 руб. вместо 4 190 руб.

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Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья»

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