Заболеваемость коронавирусом в Нижнем Новгороде снизилась в 65 раз. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несмотря на небольшой подъем заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю, ситуация в Нижегородской области остается спокойной и стабильной. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова во время брифинга в Нижегородском областном информационном центре.

- Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то заболеваемость у нас меньше в 65 раз, - отметила специалист. - В прошлом году регистрировалось порядка 8 тысяч случаев в неделю, в этом – примерно 120 случаев в неделю. Это как раз говорит о том, что пандемия уходит. Вирус просто вошел в циркуляцию респираторных инфекций.

Тем не менее, в регионе продолжается мониторинг ситуации. В первую очередь, он направлен на отслеживание новых штаммов.

- Штаммы «Эрис» и «Пирола», о которых сейчас много говорят, на территории Нижегородской области не зарегистрированы, - сообщила Наталья Садыкова. – Хотя по большому счету нет пока данных о том, что эти штаммы вызывают большую смертность или большее число госпитализаций или более тяжелую форму. Но именно из-за того, что они имеют серьезные отличия от основного штамма «омикрон», они потенциально могут стать эпидемическими.

Пока же на территории Нижегородской области продолжает циркулировать штамм «омикрон», которым нижегородцы успели переболеть в прошлом году и нынешней весной. Поэтому у населения имеется к нему выраженный иммунитет.

- Если встанет вопрос о дополнительной вакцинации, то встанет он только при достаточно серьезном подъеме заболеваемости или значимом изменении штаммового состава, - сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. – Но и тогда вопрос будет решаться локально. А пока нет необходимости срочно прививаться. Если человек входит в группу риска и есть желание сделать прививку, то, конечно, можно обратиться в поликлинику и пройти вакцинацию.