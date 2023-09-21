«В 4 года она стала подражать Бейонсе, Адель и Агилере»: Мама 9-летней Аделии Загребиной рассказала о возвращении на шоу «Голос. Уже не дети»

Аделия Загребина со своей мамой за кулисами шоу. Фото: Предоставлено «Комсомолке» Илоной Загребиной.

Девятилетняя Аделия Загребина из Нижнего Новгорода, победившая в девятом сезоне шоу «Голос. Дети», подтвердила своё право на участие в популярном продолжении телепроекта. Юная артистка вновь пришла испытать себя на слепых прослушиваниях и прошла отбор в шоу «Голос. Уже не дети» на Первом канале. Во время выступления к ней повернулись два члена жюри – Полина Гагарина и Егор Крид, которого девочка уже во второй раз выбрала своим наставником. В эксклюзивном интервью для «КП – Нижний Новгород» мама девочки Илона Загребина рассказала о том, почему её дочка вновь пошла к Егору Криду, как дети занимаются на шоу и как Аделия совмещает медийность со школой.

Тяга к музыке – это семейное

Любовь к музыке и пению передалась Аделии от матери. Илона Загребина закончила консерваторию и сейчас является педагогом по фортепиано и по вокалу не только для своей дочки, но и для других детишек.

– Музыкантов в нашей семье не было, хотя, говорят, моя бабушка была главной певицей на деревне. Я слышала, что она прекрасно пела частушки и застольные песни, – рассказывает нижегородка.

Илона для Аделии не только мама и педагог, но и автор песен, менеджер, специалист по продвижению и даже режиссёр клипов. Мама с дочкой давно привыкли работать в тандеме, полагаясь только на свои силы.

– Если бы я не видела то удовольствие, с каким выступает Адель и как она любит публику, то я бы не решилась на такие изменения в семье, как переезд в другой город, покупка дорогостоящего музыкального инструмента, – поделилась Илона Загребина.

Когда Аделии исполнилось 4, она стала подражать великим певицам

Задатки приятного голоса у Аделии проявлялись чуть ли не с младенчества. Девочка пела с родителями детские песенки и не абы как, а слыша ритм и частенько интонируя.

– Когда ей исполнилось 4 года, то она стала подражать разным великим певицам, таким как Бейонсе, Адель, Агилера, копируя и используя различные вокальные приемы, тогда я и стала присматриваться. Начали с ней заниматься, а потом появился мощный звук и высокие ноты, – вспоминает мама девочки.

Любовь к музыке и пению передалась Аделии от матери. Фото: Предоставлено «Комсомолке» Илоной Загребиной.

Илона стала слушать с Адель классическую музыку, чтобы развивать музыкальный слух дочки. Больше всего по душе юной нижегородке пришлись композиции Вивальди. Упражняться пришлось и в вокале, чередуя его с занятиями на музыкальном инструменте.

– Мы занимаемся каждый день. Аделия сейчас учится в третьем классе музыкальной школы на струнном отделении, играет на скрипке. Раньше мы еще успевали сдавать экзамены и играть на фортепиано, но теперь пришлось отложить немного. Но так как я – пианистка, думаю, если потребуется, то для меня не составит труда в сжатые сроки обучить Аделию играть на фортепиано, – добавляет Илона Загребина.

Этап слепых прослушиваний прошла не с первого раза

Раньше Аделия уже пробовала себя на больших экранах, снявшись в проекте «Лучше всех». Неоднократно приходилось девочке выходить на сцену – она выступала на крупных международных вокальных конкурсах России, а также пела на дне города и фестивалях. Однако пройти этап слепых прослушиваний в шоу «Голос. Дети» с первого раза не удалось.

– Редко дети проходят кастинг шоу «Голос.Дети» с первого раза. И Адель – не исключение. Хотя нет, кастинг она прошла, ей было тогда 6 лет, а не прошла этап слепых прослушиваний, – поделилась нижегородка. – Хотя тогда она пела одну из самых сложных, но горячо ею любимую песню Бейонсе «Listen». Думаю, что это было к лучшему, видимо, не время, слишком маленькая ещё была.

Наставник сопровождает на всём протяжении шоу

На шоу «Голос.Дети» Аделия попала в команду к Егору Криду и именно тогда началось самое интересное. С девочкой начали работать профессиональные вокалисты, аранжировщики и хореографы, все они помогали подготавливать номер.

– Закулисье такое. Сначала наставник смотрит на вокальные возможности участника, изучает предпочтения и подбирает песню, но необязательно из твоего репертуара, обычно всегда новую, – объясняет мама Аделии. – Затем надо попробовать спеть песню и отправить черновой вариант на проверку.

После если песня подходит участнику, и она получает положительный отзыв, то начинаются кропотливые репетиции с педагогами и оркестром. Мнение наставника учитывается на каждом этапе подготовки к выступлению.

– Даже стилисты подбирают образ, предварительно узнав пожелания наставника, – подчеркивает Илона Загребина.

Аделия Загребина с Егором Кридом. Фото: Предоставлено «Комсомолке» Илоной Загребиной.

Концепций шоу новая, а наставник всё тот же

На этапе слепых прослушиваний в шоу «Голос. Уже не дети» Адель исполнила проникновенную песню Астора Пьяццоллы «Libertango». Её сильный вокал и навыки игры на скрипке не оставили равнодушными никого из членов жюри. Одним из первых знакомый мотив узнал Егор Крид. Следом со словами: «Моя умница!» к Аделии повернулась и Полина Гагарина.

– Когда Адель шла на слепые – было одно желание – остаться в проекте. Ну в идеале, чтобы повернулся любимый наставник – Егор Крид, она даже стишок для него придумала за 3 минуты, когда узнала что он будет в числе жюри «Ну что могу я Вам сказать – к Егору я пойду опять», – поделилась мама маленькой артистки.

Как оказалось, юная нижегородка уже успела сильно соскучиться по своему прежнему наставнику, ведь он произвел на неё только положительные впечатления и эмоции. И как призналась Адель, работать ей с Егором Кридом намного комфортнее, так как его она знает лучше, чем других членов жюри.

– После выступления Адель рассказала, что на сцене не могла подобрать слова, чтобы не обидеть Полину. Она не знала, как озвучить свое давно уже принятое решение, – объясняет Илона Загребина. – Во время участия в прошлом шоу Егор запомнился нам своим профессионализмом, добротой и чутким отношения к детям.

Страсть к языкам: учит английский, неплохо говорит по-китайски

Дебютный номер для шоу «Голос. Уже не дети» был технически довольно сложный. Аделии приходилось перестраиваться с вокала на игру на музыкальном инструменте, а затем обратно.

– Мы очень много тренировались ради такого результата. Ну и, конечно же, трудностью был французский язык, Адель впервые пела на этом языке, – рассказала нижегородка. – А ещё важно было не запутаться смычком в проводах микрофона для скрипки.

Аделия Загребина играет на скрипке. Фото: Предоставлено «Комсомолке» Илоной Загребиной.

Французский язык стал открытием для девочки, но даже этот факт не помешал ей трогательно исполнить композицию. Для Аделии специально нашли носителя языка, который также знал русский. Он объяснил юной артистке весь текст и смысл песни, поэтому Адель смогла правильно передать эмоции и настроение.

– Аделия занимается языками давно, очень любит их и даются они ей легко. У меня есть международный сертификат на знание английского языка, поэтому в обучении я ей стараюсь помогать, – говорит Илона Загребина. – Также онлайн она занимается с преподавателем из Великобритании. А ещё ранее мы жили в Китае, и там она тоже неплохо разговаривала на китайском.

Учиться в машине и перерывах выступлений, а ещё хорошо высыпается

По словам Аделии теперь её жизнь разделилась на два периода: скучный, когда надо учиться, и нескучный – когда идут сьемки. К счастью, юной артистке удается успеть выполнить все дела, поэтому и нервничает она намного меньше.

– Приходится просто иногда учиться в разных местах – машине, пока ожидаешь сьемку или репетицию, в перерывах выступлений. Но мы уже привыкли, Адель и не знает как можно по-другому, – объясняет мама девочки. – Стресс у нас минимален, только если что-то не получилось, как задумывалось. Но мы спокойно, наедине обговариваем те моменты, которые ее волнуют и обычно быстро находим решение.

Аделия очень любит внимание зрителей и выступления на сцене под прицелом камер. Девочка всегда старается выложиться на 100%, но и про отдых не забывает. Так, её мама постоянно следит за тем, чтобы Адель имела возможность спать и высыпаться, ведь это очень важно для маленького ребёнка.

Юная нижегородка мечтает о премии Гремми

У юной Аделии большие планы на будущее – она мечтает о премии Гремми и стать мировой знаменитостью. Ради этой цели она сейчас продолжает развиваться и упорно трудиться.

– Сейчас мы пишем ей авторские песни, где я являюсь автором слов и композитором, а Адель корректирует меня, может изменить вокальную партию или слова, объясняет, как себя видит в этой песни, в каком стиле и каком жанре, – подытоживает Илона Загребина.

Первый трек Аделии под названием «Я всё могу» выйдет на всех площадках уже 6 октября. И как рассказали «Комсомолке», в песне прозвучит и голос наставника – Егора Крида!