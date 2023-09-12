Голодал в санатории и сбежал от новой хозяйки: после долгих страданий бездомный пес сам пришел к волонтерам в Нижнем Новгороде

Неизвестные бросили пса рядом с санаторием в Арзамасском районе. Фото: котопесокафе "Мурррчим".

Благодаря неравнодушию нижегородцев еще один беспризорный друг человека наконец-то обрел любящих хозяев. История, достойная экранизации, берет свое начало в 2022 году. В Арзамасском районе области неизвестные цинично привязали крупного белого пса к дереву рядом с санаторием и оставили так умирать. Возможно, они надеялись на то, что кто-то услышит лай и пожалеет животное, однако это не умаляет того, что хвостатый оказался в опасной ситуации.

Сотрудники лечебно-профилактического учреждения позволили животному находиться на территории, однако совсем не участвовали в его дальнейшей судьбе. Пса подкармливали отдыхающие.

Особенно тяжело пришлось бедолаге зимой, когда поток посетителей значительно снизился, и за ним попросту некому было ухаживать. Он исхудал и угасал на глазах. Как только наступили теплые деньки, в санатории вновь стало людно. Хвостатый окреп, стал выглядеть лучше. Лето закончилось, и пес вновь оказался обречен на мучительное существование в холоде и голоде. Возможно, еще одну такую зиму он бы не пережил. В это время очень удачно весть о бездомном Шарике дошла до сотрудников котопесокафе «Мурррчим»:

- Нас попросили взять собаку, но как мы уже писали ранее, содержать более трех собак нам сложно. В день нужно найти четырёх волонтёров, двух на утро и двух на вечер, это минимум.

В неделю нужно 28 волонтёров! Сейчас у нас уже три собаки и если волонтёров по каким-то причинам нет, гулять нужно сотрудникам. А работать тогда кому?

Сотрудники заведения решили помочь с пристройством животного. Одна из постоянных посетительниц котопесокафе согласилась приютить собаку. Хвостатый быстро почувствовал, что у новой хозяйки он не будет счастлив, и устроил такой финт, после которого волонтеры поняли — эта дама явно поторопилась с решением:

- Мы предложили ей этого пёсика, отправили фото. Женщина согласилась и собаку привезли из Арзамаса. Только вот ошейник купили большого размера, из которого он и вывернулся на парковке. Будущая хозяйка сказала, что такой «несоциализированный» пёс ей не нужен...

Пёс убежал далеко. Женщина, которая его привезла, догнать собаку не смогла.

Четвероногий совсем не знал город. Многие из тех запахов, что встречались на улице, оказались ему совсем не знакомы, а непривычные звуки пугали и заставляли мчаться все дальше. Случайные прохожие видели беглого собакена сначала у стадиона Водник, затем на улице Грузинской, в Нижегородском кремле и на Нижневолжской набережной. Беглец продолжал перемещаться по городу, а волонтеры и сотрудники «Мурррчим» не поспевали за ним. Как оказалось, пес не просто так бегал по городу. Он уже выбрал себе новых хозяев:

- Мы чувствовали за беглеца ответственность, переживали и уже не знали что делать. Но случилось чудо—пёс пришёл к котопëсокафе и подъехавшие волонтёры начали его ловить.

С трудом, но поймали. Накормили, обработали и сейчас он спит у нас на кухне. Если он не будет обижать кошек, мы оставим его у себя.

Волонтерам удалось поймать собаку в центре города. Фото: котопесокафе "Мурррчим".

Беспризорный пес, который несколько месяцев страдал от жестокости и безразличия, не одичал и вновь смог довериться людям. Сотрудники котопесокафе, которые изначально были против такого пополнения, на этот раз не смогли устоять. Получается, хвостатый сам выбрал себе новых хозяев, и теперь все у него будет хорошо.