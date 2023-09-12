Пять тысяч метров за четыре дня: нижегородец покорил Арарат, чтобы показать свою любовь к баскетболу

Нижегородец поздравил Зорана Лукича с днем рождения с вершины Арарата. Фото: Предоставлено героем публикации

Поклонник баскетбола и начинающий альпинист Евгений Лыков из Нижнего Новгорода совершил свое первое восхождение на вершину Арарата в Турции. Вместе с тремя участниками туристического клуба «Штурм-НН» они покорили пик, высотой 5165 метров. С момента выхода группы на маршрут прошло четыре дня. Восхождение завершилось 7 августа, что символично совпало с днем рождения наставника баскетбольной команды «Пари Нижний Новгород» Зорана Лукича. Находясь на вершине Арарата, Евгений развернул флаг с символикой любимого клуба и сделал памятное фото. Таким способом он решил поздравить наставника нижегородской команды с 52-летием. Позднее в соцсетях «Пари НН» появилось его сообщение, адресованное главному тренеру команды:

- Сегодня, 7 сентября в 7:00 мы поднялись на вершину Арарата. Поздравляем Зорана с высоты 5165 метров и желаем достижения новых высот.

На самом деле, Евгений по профессии строитель, а альпинизмом занимается около двух лет. За это время он дважды совершил восхождения на Эльбрус и один раз побывал на Килиманджаро. Вершина в Турции покорилась ему впервые. О том, чтобы подгадать под какую-то дату, связанную с баскетболом, даже не помышлял:

Евгений уже несколько лет болеет за БК "Пари НН". Фото: Предоставлено героем публикации

Вместе с друзьями он посещал баскетбольные встречи в Перми. Фото: Предоставлено героем публикации

- Я уже три года болею за «Пари НН», не пропускаю ни одного домашнего матча. Посещал игры сборной России в Перми, размахивали и там флагами. К слову, раньше, когда я совершал восхождения, у меня этого флага не было. Теперь он у меня есть, и я везде стараюсь брать его с собой. Наше восхождение должно было начаться и завершиться на день позже, но так совпало, что это произошло именно в эту дату. Арарат, на удивление, очень дружелюбно нас встретил. Обещали плохую погоду, но нам повезло. Мы легко отделались. Наверное, это из-за того, что был день рождения Зорана Лукича (смеется).

Погодные условия не помешали альпинистам совершить восхождение. Фото: Предоставлено героем публикации

Ветер на склонах в этот день достигал 30 метров в секунду, что по меркам альпинистов считается приемлемым. Не было и густых облаков, из-за которых зачастую снижается видимость. Альпинисты не встретили серьезных помех, к которым были готовы заранее. Что удивило группу еще больше, на склонах им попалось порядка 150 альпинистов, в том числе и соотечественники:

- На вершине, когда мы развернули флаг Нижнего Новгорода, к нам подошла девушка, которая живет в Стамбуле. Как оказалось, она тоже коренная нижегородка. Для меня было удивительно - встретить других нижегородцев на вершине!

Присутствующие получили приятные впечатления от случайного знакомства и сделали совместное фото прямо на пике Арарата. Дальше их пути разошлись. Нижегородка вернулась в Стамбул, а Евгений и другие участники группы 12 сентября прилетят обратно в Нижний Новгород.