Росавтодор назвал стоимость проезда по трассе М-12 в Нижегородской области. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

В минувшую пятницу в Нижегородской области открыли новый участок скоростной трассы М-12 – от Москвы до Арзамаса. Его протяженность составила свыше 300 километров. После открытия новой дороги добраться из столицы в Арзамас можно всего за 3,5 часа. Правда, дорога эта будет не бесплатной. Рассказываем, какова стоимость проезда по трассе М-12.

Тарифы проезда по трассе М-12

Тарифы на проезд по новым участкам трассы М-12 от Москвы до Арзамаса начали действовать в сентябре, когда открылось движение по этим новым 308 километрам. Согласно информации Росавтодора, стоимость проезда по трассе М-12 составит:

От Москвы до Арзамаса – 2 821 рубль

От Москвы до Владимира – 1 399 рублей

От Владимира до Арзамаса - 1 422 рубля

От Москвы до ЦКАД – 389 рублей

От Москвы до Орехово-Зуево – 585 рублей

Объехать Балашиху – 130 рублей

Уже известно, что средства от проезда по платным участкам пойдут на возврат внебюджетного финансирования, вложенного в развитие скоростной сети дорог. Часть средств будет направлена на ее содержание, ремонт и капитальный ремонт.

Как оплатить проезд по трассе М-12

На скоростной трассе М-12 действует безбарьерный способ оплаты. Автомобили без остановок перед шлагбаумами проезжают через рамку с оборудованием фиксации проезда. Оплата производится с лицевого счета пользователя по транспондеру или на основании распознавания государственных регистрационных номерных знаков. В этом случае на телефон просто приходит смс с суммой оплаты, которую можно внести прямо на сайте Росавтодора. Также оплату проезда можно произвести через Сбербанк Онлайн, в Центрах поддержки и обслуживания, в мобильном приложении «Автодор» или через терминалы «Элекснет».