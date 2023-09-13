«Результат вспышки на солнце»: Ученый рассказал о причинах северного сияния в Нижегородской области

Северное сияние в Нижегородской области. Фото: Телеграм-канал «Нижний №1».

В ночь с 12 на 13 сентября жители Нижегородской области стали свидетелями такого природного явления, как северное сияние. Редкое для наших широт свечение было довольно ярким, его наблюдали в разных районах. Полярное сияние, переливающееся на ночном небосводе, заметили на Бору, в Выксе и на окраине Нижнего Новгорода в направлении Балахны.

Северное сияние наблюдали сразу в нескольких районах. Фото: пресс-служба НГПУ им. Козьмы Минина

– Северное сияние, которое наблюдалось прошлой ночью, результат вспышки на солнце. Ударная волна солнечного ветра, которая достигла Земли, включала частицы с высокой энергией. Частицы захватываются магнитным полем земли и двигаются в направлении полюсов, – рассказал декан физико-технологического факультета Мининского университета Николай Лапин. – Если частиц много, то накрывается большая площадь. Частицы проникают в атмосферу, где сталкиваются с кислородом и азотом. Возбуждают атомы газов, которые, переходя в нормальное, спокойное состояние, испускают свечение. Свечение чаще всего зелёное, но бывает и красное.

Нижегородцы поделились снимками в соцсетях. Фото: Телеграм-канал «Нижний №1».

Минувшей ночью взор многих нижегородцев устремился к небу, люди смотрели на темно-синий небосклон и глазам своим не верили! Невероятные розовые и зеленые разводы переливались над их головами и были видны невооружённым взглядом. Такую красоту, естественно, было грех не сфотографировать, теперь снимками редкого природного явления жители активно делятся в социальных сетях.

По словам пресс-секретаря ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольги Мокеевой, северное сияние обычно преобладает в северной половине Нижегородской области, причем ночное небо зачастую окрашивается в оттенки зелёного цвета.