Бассейны, скалодром и современные лаборатории: «Город наук» открылся в Дзержинске. Фото: Кира МИШИНА

Красивые белые банты, огромные букеты и сотни детских улыбок – в этом году День знаний в школе № 2 в Дзержинске получился особенно торжественным. А все благодаря открытию нового здания школы – современному образовательному комплексу «Город наук». Огромное здание школы площадью 30 тысяч квадратных метров рассчитано почти на 800 учеников. Для сотни из них школьный звонок прозвучал впервые в их жизни.

Само здание площадью 30 тысяч квадратных метров состоит из девяти блоков. Фото: Кира МИШИНА

Первая за 30 лет

Школа № 2 считается одной из старейших в Дзержинске. Недавно она отметила юбилей – 90 лет со дня основания. За последние годы она так разрослась, что в прежнем помещении школьники уже не помещались. Именно поэтому в 2019 году было принято решение о строительстве нового здания школы.

На церемонии открытия присутствовал глава города Иван Носков и председатель Заксобрания Евгений Люлин. ФОТО: Евгений Воробьев.

- Впервые за 30 лет в городе химиков открылась новая школа! Для меня лично это большое событие, - признался председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. - Вместе с главой города мы закладывали капсулу в основание «Города наук», инспектировали ход работ, решали проблемы. Школа №2 в Дзержинске может посоперничать со «Школой 800» в Нижнем Новгороде. Здесь 30 тысяч квадратных метров, учебные классы оборудованы всем необходимым, спортзал со скалодромом, 25-метровый бассейн. Это не просто школа, а еще и общественное пространство – здесь можно проводить городские соревнования.

Впервые за 30 лет в городе химиков открылась новая школа. Фото: Кира МИШИНА

Школа с размахом

Здание школы действительно впечатляет – с непривычки здесь можно запросто потеряться. Просторные светлые коридоры, залитые солнцем кабинеты, огромные спортивные и актовые залы – кажется, что все здесь сделано с размахом. Прежде таких образовательных комплексов в городе химиков не строилось. Само здание возведено по типовому проекту современных образовательных учреждений в России.

В школьной столовой предусмотрены отдельные залы для старших и младших классов. Фото: Кира МИШИНА

Оно состоит из девяти блоков с отдельными учебными помещениями для начального, среднего и старшего звена. Благодаря этому удается привычного столпотворения в школьных коридорах – потоки малышей попросту не пересекаются со степенными старшеклассниками. При этом для учеников младших классов даже предусмотрен отдельный вход.

В первый класс школы № 2 пошли больше сотни детей. Фото: Кира МИШИНА

- «Наш «Город наук» - это не просто новая школа: здесь дети смогут проводить целый день, начиная его с уроков и заканчивая занятиями в дополнительных кружках и секциях. Да и сами уроки, уверен, будут особенными - для этого здесь установлено все необходимое современное оборудование, - заявил глава Дзержинска Иван Носков на церемонии открытия. - Был в «Городе наук» много раз во время строительства, но сегодня он совершенно иной: стены, наконец, ожили, в классах педагоги и дети обсуждают предстоящий учебный год, а в коридорах родители изучают новую школу. Очень хочется, чтобы для каждого ребенка она стала вторым домом, чтобы он хотел сюда приходить и обязательно нашел здесь то, чем хотел бы заниматься в жизни.

Перспективы для учеников

«Город наук» по праву можно назвать самым современным образовательным комплексом в городе. В нем есть все, что необходимо школьнику для всестороннего развития – собственный бассейн, хореографические залы, спортивные залы с тренажерами и даже…свой скалодром. Для многих детей это стало настоящим открытием.

«Город наук» по праву можно назвать самым современным образовательным комплексом в городе. Фото: Кира МИШИНА

- Я никогда раньше не занималась скалолазанием, - признается 12-летняя Вика. – Но в новой школе обязательно попробую. Уверена, что мне это понравится.

Столь же широкие перспективы открываются перед учениками и в образовательном плане. В новом здании школы создано 52 учебных кабинета, каждый из которых оснащен самым современным оборудованием и методическими пособиями. В школе оборудованы специальные лаборатории для проведения химических и физических опытов. Учитывая, что школа № 2 специализируется на углубленном изучении физико-математических наук, это особенно важно.

В новом здании школы создано 52 учебных кабинета, каждый из которых оснащен самым современным оборудованием. ФОТО: Евгений Воробьев

- Для школы №2 основными всегда были предметы физико-математического цикла. В кабинетах физики всё продумано до мелочей, чтобы дети лучше усваивали знания. Там есть специализированное оборудование, которое позволит школьникам безопасно проводить эксперименты и лабораторные работы по электричеству, механике, оптике. Уверен, что с таким подходом из них будут вырастать специалисты, обладающие глубокими знаниями, способные в будущем обеспечить прорывное развитие предприятий Дзержинска, - полагает Евгений Люлин. - Считаю, что это учебное заведение должно стать флагманом системы образования Дзержинска и важнейшей составной частью образовательной отрасли Нижегородской области.

Разделяют эту точку зрения и учителя «Города наук». Большинство из них уже освоились на новом месте и по достоинству оценили современные классы и лаборатории.

Благодаря современному оборудованию и лабораториям дети смогут получать самые передовые научные знания. Фото: Кира МИШИНА

- Кабинеты физики у нас сейчас действительно оснащены всем необходимым для учебы, - рассказывает учитель физики школы № 2 Ирина Отставнова. - Завезли новые комплекты ГИА, которые как раз помогут детям готовиться к экзаменам, там есть практическое задание. Установлена потолочная система, которая поможет в любой момент воспользоваться различными розетками для проведения лабораторных работ. Это намного удобнее, чем было раньше. Не надо тратить время на подготовку – уже все готово, просто нажал на кнопочки и все. Лаборатория у нас оснащена всем необходимым, что поможет детям не только заниматься лабораторной работой на уроках, но и проводить дополнительные исследования.

Житница научных кадров

Благодаря этому школа «Город наук» может стать отличной площадкой для подготовки будущих ученых. Сейчас, когда Дзержинск становится одним из важнейших научных и промышленных центров страны, это особенно важно.

Новое здание школы рассчитано на 800 учеников. ФОТО: Евгений Воробьев.

- Недавно на площадке ОЭЗ «Кулибин» как раз обсуждали с министром экономического развития Максимом Решетниковым необходимость развития кадрового потенциала в Дзержинске, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Сегодня округ развивается не только как промышленная, но и как исследовательская площадка, где разрабатываются и внедряются самые современные технологии. Учитывая наши планы по развитию Дзержинска, потребность в высококвалифицированных кадрах будет только расти. Уверен, что у ребят будут все возможности, чтобы реализовать себя в родном городе.

В новом огромном здании запросто можно заблудиться. ФОТО: Евгений Воробьев.

Помимо непосредственно учебных занятий этому будут способствовать и дополнительные факультативы по физике, организацию которых взял на себя народный учитель России и Почетный гражданин Дзержинска Лев Пигалицын.

- Я проработал в этой школе почти 30 лет, она мне дала очень много, - вспоминает Лев Васильевич. – У меня долгие годы в этой школе существовал физический клуб. И думаю, в новом здании он продолжит свою деятельность. В этом клубе мы готовили очень хороших ребят – больше сотни докторов и кандидатов физико-математических наук. Поскольку наша школа называется «Городом наук», то она должна стать лучшей не только в городе, но и в области. И главными профессиями, я считаю, должны стать физика и инженерия.

Один из первых классов в кабинет проводил лично глава города Иван Носков. ФОТО: Евгений Воробьев.

Школу возьмут за образец

Дольше всех новую школу пришлось ждать нынешним одиннадцатиклассникам. И они же первыми оценили ее по достоинству. Учитывая, что совсем скоро им нужно будет выбирать будущую профессию и сдавать экзамены, то все перспективы новой школы им придутся весьма кстати.

Рядом со школой построена современная спортивная площадка. Фото: Кира МИШИНА

- Если сравнивать со старой школой, то «Город наук» в десятки раз больше – здесь очень просторно, много кабинетов и больше возможностей для учебы, - делится впечатлениями ученица 11 «ак» класса Анна Калоша. - В прежней школе у нас был всего один кабинет физики и один кабинет химии, где было все необходимое для проведения лабораторных работ. А здесь гораздо больше кабинетов, и нам не придется больше тесниться. И я говорю не только про учебные классы. Например, здесь четыре гардеробные – и это мне тоже очень нравится. Радует, что здесь есть бассейн. Я обожаю плавать и теперь смогу ходить сюда после учебы.

В школе есть спортивные залы и собственный бассейн. ФОТО: Евгений Воробьев.

При создании новой школы большое внимание уделялось и вопросам безопасности. Оба входа в школу оснащены турникетами. Кроме того, внутри школы и по всему ее периметру осуществляется система видеонаблюдения – 44 камеры установлены в школе и 29 камер за ее пределами. В дальнейшем все эти стандарты будут использоваться и при строительстве других школ.

Здесь оборудовано футбольное поле и школьный стадион. Фото: Кира МИШИНА

- Считаю, что школа «Город наук» - это некий символ нового Дзержинска. Она дает старт большой стройке в этом районе и вообще в городе. Будут еще школы, спортивные учреждения, детские сады, и самое главное – жилые дома, - пообещал глава Дзержинска Иван Носков.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Общая площадь здания – 30 тысяч квадратных метров

Вместимость – 792 ученика

Общая стоимость строительства – 985,2 миллиона рублей