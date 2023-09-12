Пролетает раз в 430-440 лет: В небе над Нижегородской областью удастся увидеть зелёную комету «Нишимура»

Комета «Нишимура» пролетает над нашей планетой раз в 430-440 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 12 сентября, на самое близкое расстояние к Земле приблизилась комета «Нишимура» или, как её прозвали в народе, «зелёная». Она пролетает над нашей планетой раз в 430-440 лет и потому вполне считается уникальной. Наблюдать её в небе нижегородцы смогут вплоть до 17 сентября, а затем комета пройдёт перигелий (ближайшую к Солнцу точку) своей орбиты и будет видна только жителям Южного полушария. Подробности о редком астрономическом явлении «КП-Нижний Новгород» узнала у декана физико-технологического факультета Мининского университета Николая Лапина.

– Эта комета шикарно выглядит на фотографиях, у неё очень длинный хвост. Я видел снимок, сделанный в Испании 25 августа, и на нём она действительно зелёная, – поделился эксперт. – Но важно уточнить, что довольно сложно всё-таки говорить о том, какого она по-настоящему цвета. Ведь цвет кометы обусловлен веществом, которое внутри содержится. И опять же не стоит забывать, что много зависит и от того, кто и как снимает комету, на какое оборудование.

Открыта «зелёная» комета была совсем недавно – в первой половине августа, на небе её заметил астроном-любитель из Японии Хидео Нишимура. По словам специалиста, изначально считалось, что комета двигается по очень разорванной орбите – параболической, но сейчас исследователи пришли к выводу, что орбита её довольно вытянутая.

– Максимальное расстояние, на которое от нас уходит комета примерно 60 астрономических единиц. Для понимания, Плутон находится на расстоянии 40 астрономических единиц, то есть путь кометы пролегает ещё дальше, – объяснил Николай Лапин.

Нижегородцев сразу предупреждают, что увидеть комету будет довольно сложно. Для невооруженного взгляда она незаметна, так как имеет всего лишь 5 звёздную величину и подлетает к Солнцу в два раза ближе, чем Меркурий.

– Комета «Нишимура» достаточно яркая, но при условии близости к Солнцу довольно-таки сложно наблюдаемая. Те наблюдатели, с которыми я знаком, говорят, что даже на фотоаппарат довольно сложно что-либо поймать, – рассказал эксперт. – Лучше всего разглядеть получится рано утром 13 сентября, но используя бинокли или телескопы.

«Ловить» комету советуют утром в период с 03:40 до 04:30 по московскому времени. «Зелёная» комета будет подниматься из-за горизонта на 6 градусов, а дальше попадёт в поле свечения Солнца.

– Сложность одна – наблюдение, так как комета видна на предрассветном небе и располагается рядом с Солнцем. Она появится на некоторое время и на вечернем небе в наших широтах, но там тоже будет находиться рядом с Солнцем, поэтому основной проблемой остается очень яркий фон, – подчеркнул Николай Лапин. – Просто не будет хватать контраста на вечернем или утреннем небе, чтобы рассмотреть её.