Насиловал падчерицу пять лет: Нижегородского бизнесмена-педофила приговорили к 17 годам колонии

Приговор в законную силу не вступил, потому что его стали обжаловать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде вынесли приговор 42-летнему директору коммерческой фирмы, уличенному в педофилии по отношению к своей падчерице. По информации телеграм-канала «Опер пишет», сексуальные поползновения к девочке начались, когда той было всего семь лет. Домогательства продолжались на протяжении пяти лет, пока однажды девочка не решилась рассказать обо всем маме.

– Судом установлена вина мужчины в совершении 17 эпизодов "Насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", а также 10 эпизодов "Изнасилования потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", – сообщили «КП-Нижний Новгород» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В итоге мужчину приговорили к 17 годам колонии строго режима с ограничением свободы сроком на 2 года.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Решение судья вынес ещё 14 июня 2023 года, однако приговор в законную силу не вступил, потому что его стали обжаловать.