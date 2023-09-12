«Пару раз получил от Ароновой по лицу»: Актёр Вячеслав Чепурченко и креативный продюсер Дмитрий Ковалев рассказали о съемках семейной комедии «Праздники»

Представить семейную комедию приехали актеры Вячеслав Чепурченко, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева. Фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

Эксклюзивный показ фильма «Праздники» состоялся 9 сентября в Нижнем Новгороде в кинотеатре «Синема Парк Седьмое Небо». Представить семейную комедию приехали актеры Вячеслав Чепурченко, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, а также автор сценария и креативный продюсер Дмитрий Ковалёв.

Семья проходит проверку на прочность

Итак, в центре сюжета фильма находится семейство Пыжовых, которые переживают сумасшедшие майские выходные. Героиня Марии Ароновой – Наталья Николаевна – мать двух взрослых дочерей, она преподаёт в Академии МВД, каждого видит насквозь и искренне верит, что всё в её жизни сложилось, как надо: крепкий дом, любящий муж, дружная семья. Для полного счастья осталось только пристроить любимых дочерей – выдать замуж.

Однако накануне её юбилея выясняется, что много лет назад муж Натальи Николаевны, Виктор (Виталий Хаев), похоже, изменил ей во время отдыха на море со случайной знакомой. В одночасье идеальный мир семьи Пыжовых рушится, грядёт развод. Удерживает мать семейства от этого шага только одно – желание поскорее выдать замуж дочерей, которые как раз привозят на майские праздники для знакомства с родителями своих избранников. Однако оказывается, что и у дочерей далеко не всё гладко в личной жизни. Жених старшей Лены (Анастасия Калашникова) – самовлюблённый абьюзер (Вячеслав Чепурченко). А младшая Юля (Яна Енжаева) и вовсе приводит в дом фиктивного ухажёра (Никита Павленко), лишь бы угодить маме. В итоге все тайны семьи Пыжовых становятся явными, а семья сталкивается с серьёзной проверкой на прочность.

Зрительный зал. Фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

– Я определяю жанр фильма «Праздники», как семейная кинотерапия. И для меня в фильме есть два смысла. Первое, не всегда то, что кажется правдой, является правдой. Например, как в личной жизни одной героини, которая считает свои отношения идеальными, а на самом деле они абьюзивные, – рассказал «КП-Нижний Новгород» автор сценария и креативный продюсер Дмитрий Ковалёв. – И второй смысл заключается в том, что самое главное в жизни – это семья. Семейные узы надо пытаться сохранить всеми силами. Нет ничего милее, чем дом, куда ты можешь прийти со своими проблемами и радостями, а тебя там всегда поддержат.

Сидел в бане и поймал себя на мысли: «Сейчас возьму пивка и попарюсь»

Реакция зрителей на фильм была положительной, то и дело в зале раздавался искренний смех. Почти каждый, кто присутствовал на киносеансе, мог узнать в персонажах из фильма своих близких и знакомых, от этого и ситуации, происходящие на экране, казались более комичными. Семейные неурядицы, сватовство с сыном маминой подруги, проверка зятьев банькой… Кстати, о ней!

– Мне впервые на площадке по-настоящему растопили баню! Обычно такого на съемочной площадке не происходит, даже если в кадре используется реальная баня, ведь камере тяжело работать в таких условиях, особенно учитывая пар. В общем, это лишний и никому не нужный процесс, – поделился актер Вячеслав Чепурченко.

Нижегородцы смогли сделать фото с актёрами на память. Фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

Однако сцену, где персонаж Вячеслава выходит из бани к персонажу Анастасии Калашниковой, снимали холодной ночью, поэтому и саму баню было решено затопить.

– Мы потом между дублями заходили в баню и грелись прямо в одежде. На площадке было настолько комфортно и клёво, что я даже в какой-то момент забылся. Я сидел в бане и поймал себя на мысли: «Сейчас возьму пивка и попарюсь», а потом вспомнил, что я на съемках и мне ещё целые монологи выдавать нужно, – смеётся Вячеслав Чепурченко.

Много раз падал и пару раз получил от Марии Ароновой по лицу

Кстати, в первоначальном сценарии персонаж Вячеслава Чепурченко – самовлюблённый абьюзер Серёжа был прописан, как более жёсткий человек. Однако в процессе подачу этого героя было решено изменить, ведь даже актёр немного испугался и практически был готов отказаться от роли.

– Он в сценарии изначально был жёсткий, а в итоге мы постепенно развивали эту его черту, в сюжете это все нарастало и нарастало, а потом на пике абьюза было остановлено, – пояснил креативный продюсер Дмитрий Ковалёв.

На съёмках Вячеславу Чепурченко пришлось хорошенько побегать, ведь практически все трюки он выполнял самостоятельно. Только один раз для звезды нанимали дублёра – в сцене с прыжком, которая казалось довольно рисковой. По словам актёра, он и сам бы с удовольствием всё сделал, но если бы он случайно себе что-то сломал, то тогда остановился бы весь съемочный процесс.

Спецпоказ фильма прошёл 9 сентября. Фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

– Все трюки Слава делал сам. Он действительно множество раз падал, знатно свалился в коридоре и даже пару раз получил от Марии Ароновой по лицу. Он ещё говорил: «Всё нормально, давайте ещё раз снимем», а у него щека уже фиолетовая, – рассказала актриса Яна Енжаева.

Роль абьюзера вызывает много эмоций

Несмотря на то, что ранее Вячеслав Чепурченко ещё не играл подобных отрицательных персонажей, роль ему понравилась. И причина тут простая – у зрителей его персонаж вызывает эмоции, ведь он не гладенький, не ровненький, не рафинированный.

– Такие персонажи очень узнаваемые, в этом и заключается его прелесть, как будто все лично знакомы с подобным человеком. У кого-то обязательно есть такой знакомый, который таким образом общается с барышнями, – рассказал «Комсомолке» актер. – Играть ровного и солнечного героя Финиста – Ясного сокола, конечно, прекрасно, но менее интересно. Тем более что поведение моего персонажа в фильме «Праздники» гиперболизировано. Мы же все иногда жестко общаемся, бывает, обижаем людей, просто здесь это немножко преувеличенно подается.

Зрители пообщались с актёрами после просмотра фильма. Фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

К счастью для всех тех, кому понравился фильм, он получит своё продолжение. Правда, уже не на большом экране в кино, а в эфире телеканала «ТНТ». Команда уже сняла 16 серийный сериал, премьера которого состоится в ноябре. Этот проект снимали в первую очередь, а потом уже как раз таки был отснят полнометражный фильм «Праздники».

– Мне первые две-три смены было тяжело влиться в коллектив, потому что они уже отсняли сезон и законнектились между собой, а я пришел в новую обстановку, – вспоминает Вячеслав Чепурченко. – Но это обстоятельство сыграло мне на руку, так как мой персонаж тоже выбивается из других, он не из их семьи и компании.

У Марии Ароновой и Виталия Хаева появился свой «внутряк»

Удалось Вячеславу поработать на съемочной площадке и с Виталием Хаевым и Марией Ароновой, хотя общих сцен у них было не так уж и много. По его словам, они невероятные профессионалы и очень позитивные люди. И что самое главное, они не стали обесценивать работу других актеров.

– Они прекрасны тем, что они не обесценивали наш опыт. Если ты попал в проект, значит, заслужил, ты не со стороны человек. Мне понравилось их доверие в профессиональной работе. Это очень ценно, что взрослые талантливые и умудренные опытом люди доверяют тебе и считают за равного, – подчеркнул артист.

Все актёры на съемочной площадке довольно сильно сблизились, а у Марии Ароновой и Виталия Хаева даже появился «внутряк».

– Когда они отыгрывали сцену, в которой спорили или ругались, всегда был момент, когда Виталий Евгеньевич говорил: «Я люблю тебя», а Мария Аронова отвечала «Отстань». Эту же импровизацию они привнесли и в полный метр, а по реакции зрителей видно, что этот их «внутряк» работает иногда похлеще, чем прописанные шутки, – поделилась актриса Анастасия Калашникова.

Всех нижегородцев актеры приглашают посмотреть и самостоятельно оценить сюжет фильма «Праздники». Уже в кинотеатрах!