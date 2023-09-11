О потоках энергии по-творчески

Вице-президент ПАО «Транснефть» Борис Король и журналист Екатерина Кутейникова

В Москве подведены итоги первого в истории ПАО «Транснефть» журналистского конкурса «Стальные русла потоков энергии». Церемония награждения победителей состоялась в центральном офисе – башне «Эволюция» в рамках празднования 30-летия компании. Награды финалистам конкурса вручил вице-президент ПАО «Транснефть» Борис Король.

Как рассказали представители экспертной комиссии, было рассмотрено 157 работ журналистов со всей страны: от Балтики до Дальнего Востока. В финал вышло 8 человек.

На первом этапе конкурса финалистов определили в каждом дочернем обществе в трех номинациях: «Жить добротой», «Опережая время», «Сохранить и приумножить».

Из Нижегородского региона победителем творческого конкурса на областном и федеральном этапах стала Екатерина Кутейникова. Журналист вместе с экологом предприятия отправилась в Муромский заказник, после чего рассказала читателям о деятельности АО «Транснефть-Верхняя Волга» по восстановлению популяции европейского зубра.

- Увидеть зубров практически в естественной среде их обитания и убедиться, что вымирание им уже не угрожает, было моей давней мечтой. Благодаря поддержке АО «Транснефть-Верхняя Волга», реализующей природоохранные программы, популяцию этих прекрасных исполинов удалось не только сохранить, но и приумножить, - отмечала в своей статье Екатерина Кутейникова.

Читатели прониклись историей молодого зубра по кличке Мереск, привезенного в заказник из нижегородского зоопарка. Судьба у Мереска непростая. Его родители из Швейцарии. Сам он появился на свет в Окском питомнике. Потом попал в зоопарк «Мишутка». Через какое-то время учреждение было расформировано, и Мереску вновь пришлось искать дом. Было решено, что он отправится в Национальный парк «Мещера» восстанавливать популяцию зубров. Следует отметить, со своей задачей Мереск справляется отлично. Об этом красноречиво говорило и название статьи «У нас будет зубренок!».

Забота компании о своих подшефных приятно удивила, поделилась Екатерина впечатлениями. Это не разовые акции, а большая многолетняя работа. Вольеры для зубров, подкормочные площадки, визит-центр для туристов были построены в национальном парке благодаря поддержке «Транснефти» и её дочернего предприятия «Транснефть-Верхняя Волга». Более того, приобретение кормов для лесных гигантов компания тоже взяла на себя.

Это не единственная статья Екатерины Кутейниковой о нефтепроводчиках. Журналист отмечает, что писать о «Транснефти» непросто, но очень интересно. «Иметь возможность рассказать широкой публике об ответственном отношении к работникам предприятия и работников - к своему делу, особенно ценно для меня. Здорово, что компания организовала подобный конкурс, он продемонстрировал открытость, современность, гибкость предприятия. А это заслуживает большого уважения!».

На творческий конкурс принимались материалы о производственной деятельности компании, ее экологических, социальных и благотворительных проектах. В мероприятии участвовали журналисты региональных отделений федеральных СМИ, местных печатных изданий, интернет-изданий, информационных агентств, радиостанций и телеканалов, а также представители новых социальных медиа в регионах присутствия ПАО «Транснефти».

Поступившие на конкурс материалы были, в частности, посвящены созданию импортозамещающих и инновационных технологий для топливно-энергетического комплекса, достижениям в обеспечении безопасности производства, уникальным экологическим проектам, описывали профессиональные будни представителей нефтепроводной отрасли.

Настоящим подарком для победителей конкурса стала экскурсия в башне «Эволюция». Слово «фантастика» из уст журналистов вырывалось не единожды. «Увиденное действительно восхитило! – делится Екатерина Кутейникова. - Начиная от робота, встретившего нас в фойе, заканчивая супертехнологичным центром управления трубопроводами страны. Неподдельный интерес вызвал музей предприятия, в котором, к слову, мы стали первыми гостями. Благодарю всех причастных за подаренное вдохновение, высокую оценку и понимание важности журналистского труда».

Екатерина Кутейникова.

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