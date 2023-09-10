Гематолог напомнила нижегородцам о первых признаках заболевания крови. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Главный внештатный специалист-гематолог министерства здравоохранения Нижегородской области Светлана Волкова напомнила нижегородцам о первых признаках заболевания крови. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

Как отмечается, большинство отклонений и болезней крови связаны с нездоровьем ЖКТ, органов дыхания, мочевыделения, а также с вредными привычками. Кроме того, будущим родителям при планировании, а также вынашивании ребенка нужно иметь информацию о составе своей крови, отсутствии дефицитов витаминов и микроэлементов в организме.

Внешне заболевания крови проявляются в бледности кожи, сухости и ломкости волос, а также выпадение бровей. Важным признаком для посещения врача является слабость, общее недомогание, плохая концентрация внимания, нарушение аппетита и сна, похудение.

-Особенно важными сигналами о необходимости посетить врача являются снижение массы тела, появление синяков на теле без объективных причин, а также появление увеличенных лимфатических узлов, что часто проявляется как «горошины» на шее, в подмышечных и паховых областях. Такие симптомы могут свидетельствовать о наличии онкогематологического заболевания, - отметила Светлана Волкова.

При этом, в случае необходимого лечения, только 20% пациентов подлежат госпитализации. В остальных случаях лечение производят амбулаторно или в дневном стационаре. В министерстве здравоохранения региона добавили, что направить пациента на консультацию к врачу-гематологу могут как участковые врачи-терапевты по месту жительства, так и специалисты других направлений –гастроэнтерологи и неврологи.

-За последние годы в мире в целом и в нашей стране, в частности, значительно повысилась эффективность диагностики и лечения дефицитных анемий, иммуногематологических заболеваний, нарушений свертывания крови и, что особенно значимо, онкогематологических заболеваний, - добавили в Минздраве.