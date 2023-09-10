Пьяный водитель столкнулся с тремя автомобилями на проспекте Гагарина. Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Пьяный водитель устроил массовое ДТП с тремя автомобилями в Нижнем Новгороде 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

По информации ведомства, столкновение произошло в 18:34 рядом с домом №41 по проспекту Гагарина. 52-летний водитель иномарки, выезжая с улицы Шапошникова, столкнулся с тремя другими автомобилями. Отмечается, что виновник ДТП был пьяный.

В результате ДТП пострадал 38-летний водитель автомобиля Mazda, а также пассажир автомобиля Kia Cerato. Их доставили на скорой помощи в больницу имени Семашко.

Все обстоятельства произошедшего будут выясняться.