Владимир Путин осмотрел благоустроенный исторический центр Арзамаса. Фото: Кирилл Мартынов

В ходе своего визита в Нижегородскую область президент России Владимир Путин осмотрел благоустроенный исторический центр Арзамаса. Все работы на этой территории проводились в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». За последние два года благоустройство затронуло свыше 50 га территории города, в том числе Соборную площадь и исторические улицы Карла Маркса, Гостиный ряд и другие.

- Соборная площадь - настоящее сердце города для арзамасцев, для нижегородцев, место притяжения для туристов. Арзамасцы регулярно ходят сюда, отдыхают. Полностью обновлен садик, храмы, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Реконструкция Соборной площади проводилась в три этапа и охватила почти 7 га исторического центра. В частности, благоустройство было проведено на улицах Мучной ряд, Гостиный ряд, Красной милиции. Была оборудована смотровая площадка с видом на Выездновские луга. В ходе реконструкции на всех этих улицах было проведение мощение камнем, оборудовано освещение и видеонаблюдение, были установлены художественно-декоративные и арт-объекты. Также благодаря изменению дорожного движения удалось вывести весь личный транспорт за пределы Соборной площади.

- Также была реконструирована улица Карла Маркса – два участка протяженностью 1 365 метров, - рассказал глава Арзамаса Александр Щелоков. - Улицу реконструировали, вернули приоритет пешеходам. Убрали кондиционеры. Установлены наличники, восстановлены объекты культурного наследия.

Всего в городе было обновлено около 130 фасадов. Каждое из них было максимально приближено к историческому облику – были воссозданы цвета, утраченные наличники, заборы и ворота. На улице Гостиный ряд пошли еще дальше – там даже вывески были стилизованы в оригинальных шрифтах 1903 года и воссозданы имена исторических владельцев.

В дальнейшем работа по реконструкции исторического центра города будет продолжена. В планах благоустройство набережной, территории Святого озера, площади патриарха Сергия, а также продолжения работ с фасадами. В конечном итоге планируется сложить все объекты в единый маршрут.