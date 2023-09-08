Выборы под марш Мендельсона: Нижегородские молодожены совместили свадьбу и голосование

Нижегородские молодожены проголосовали во время заключения брака. Фото: Кира МИШИНА

Для молодоженов Александры и Арины Салеевых из Нижнего Новгорода сегодняшний день получился особенно торжественным, ведь они сумели совместить свадьбу и голосование на выборах губернатора Нижегородской области. Благодаря этому, помимо десятков гостей, к ним на церемонию заключения брака приехала еще и толпа журналистов.

Необычную церемонию провели в главном Доме бракосочетания в самом центре Нижнего Новгорода. Сразу после торжественном церемонии заключения брака и заветного «да», молодожены взялись за телефоны и проголосовали за своего кандидата в губернаторы. Сделали они это с помощью дистанционного электронного голосования, поэтому в ЗАГС избирательную урну не пришлось. Вся процедура заняла у молодоженов не больше двух минут.

Прежде чем приступить к голосованию, молодожены обменялись кольцами. Фото: Кира МИШИНА

- Мы решили поучаствовать в выборах, несмотря на столь праздничный для нас день, потому что это важно для нас и для нашей будущей семьи, - признался супруг Александр Салеев. – Благодаря электронному голосованию это было очень удобно сделать.

Чтобы стать участником электронного голосования молодожены заранее подали соответствующее заявление на госуслугах. Поэтому были уверены, что смогут проголосовать прямо во время свадебной церемонии.

На церемонии присутствовали многочисленные родственники. Фото: Кира МИШИНА

- Мы подали заявление на портале госуслуг, после чего нам пришло сообщение, что наша заявка принята и все прошло удачно, - вспоминает невеста Арина. – Там пришлось заполнить всего несколько граф: фамилия, место жительства и так далее. Все было очень просто и быстро.

Стоит отметить, что такая пара в Нижегородской области не единственное. За ближайшие два дня только в Доме бракосочетания зарегистрируют брак свыше 60 пар. И многие из них примут участие в дистанционном электронном голосовании.

Вся процедура голосования заняла не больше двух минут. Фото: Кира МИШИНА

- Учитывая, что мы все эти дни работаем, то мы решили и сами проголосовать дистанционно вместе с нашими молодоженами, - призналась начальник отдела ЗАГС Дом бракосочетания Полина Шейман. – Сделать это очень просто, достаточно было предварительно подать заявку через личный кабинет на госуслугах.