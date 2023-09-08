Слабовидящие нижегородцы голосуют на выборах с помощью тифломаркера

Избирательный участок в Высшей школе экономики на Автозаводе. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижегородской области в пятницу стартовали выборы губернатора, которые продлятся три дня. В регионе работают более двух тысяч избирательных участков, часть из которых оборудована для работы с незрячими и слабовидящими людьми. Такие избиратели могут проголосовать с помощью тифломаркера – специального прибора, который существенно облегчает этот процесс. Мы побывали на одном из избирательных участков в Автозаводском районе, чтобы увидеть, как это происходит.

Тифломаркер и специальный трафарет выдается всем слабовидящим людям для голосования. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- На территории нашего избирательного участка проживает очень много людей с ограниченными возможностями – инвалидов по зрению, поэтому на нашем участке мы обеспечили все условия, чтобы голосование проходило максимально комфортно. У слабовидящих избирателей есть возможность проголосовать с помощью тифломаркеров, - пояснила Людмила Сорокина, председатель участковой избирательной комиссии № 2180, расположенной в Высшей Школе экономики на улице Львовской.

Конечно, здесь есть бюллетени, выполненные с помощью шрифта Брайля, но не все слабовидящие люди умеют его читать, к тому же это отнимает много времени. На сегодняшний день применяется более прогрессивное решение – тифломаркер. Он представляет собой прибор, похожий на толстую шариковую ручку анатомической формы, который озвучивает информацию при наведении на специальные метки.

Так выглядит тифломаркер и трафарет. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Бюллетень вкладывается в специальный трафарет, на котором содержится информация о кандидатах. Напротив каждого кандидата есть окошечки и наклейки-тифлометки. При касании метки тифломаркером озвучиваются сведения о каждом кандидате – звук идет через наушники (их дают каждому избирателю) или через динамик. Прослушав информацию, избиратель может сделать выбор, поставив метку в окошке напротив нужной фамилии.

- Это нововведение практикуется уже второй год. Это очень удобно для инвалидов по зрению: можно спокойно, без посторонней помощи, пройти всю процедуру, - отметил заместитель председателя нижегородской региональной организации Всероссийского общества слепых Петр Варанкин.

Сегодня на участке голосовали сразу несколько человек с ограниченными возможностями здоровья – всем им пришел на помощь новый чудо-прибор.

Выборы продлятся до 10 сентября. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- Идея очень хорошая! Я впервые голосую с помощью тифломаркера, и это очень удобно, - признался избиратель Сергей Кабанов.

Другая местная жительница – Елена Седова – голосует с помощью тифломаркера уже второй год подряд.

- Это очень удобно для нас, незрячих, потому что всё проговаривается. Я, конечно, могу и по Брайлю прочитать, но с тифломаркером гораздо удобнее. Сотрудники избирательной комиссии помогают, все объясняют, - поделилась впечатлением Елена Седова.