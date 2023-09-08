Для гражданской авиации

АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» получило Сертификат разработчика авиационной техники №ФАВТ-Р-100, выданный Министерством транспорта Российской Федерации, Федеральным агентством воздушного транспорта 18 августа 2023 года.

Сертификат удостоверяет, что предприятие соответствует требованиям Федеральных авиационных правил, часть 21, раздел «J», и одобрено в качестве организации-разработчика по видам работ, указанным в области действия, которая является неотъемлемой частью настоящего сертификата. Документ бессрочного действия.

В декабре 2019 года вступил в силу приказ Министерства транспорта РФ об утверждении новых Федеральных авиационных правил в области сертификации. Теперь предприятиям, занимающимся разработкой и изготовлением изделий для гражданской авиационной техники, необходимо обязательно сертифицировать свою деятельность. В номенклатуре нашего предприятия это сигнализаторы обледенения, комплексные вертолетные автоматы управления нагревателями температуры, кабинные светильники. Руководством завода было принято решение о получении необходимых документов.

Для подготовки предприятия к сертификации была создана рабочая группа под руководством начальника отдела управления качеством и сертификацией Александра Моисеева, которая и разработала Руководство по качеству организации-разработчика авиационной техники и другую необходимую нормативную документацию. Представители Росавиации провели аудит документации и процессов системы менеджмента качества предприятия на соответствие контрольным картам Федеральных авиационных правил.

АПЗ получил Сертификат разработчика авиационной техники №ФАВТ-Р-100

Первым АО «АПЗ» выдали Сертификат разработчика авиационной техники. Сейчас ведется подготовительная работа для оформления Сертификата изготовителя авиационной техники, что позволит предприятию продавать изделия для гражданской авиации и расширять их номенклатуру.

Людмила Фокеева

Фото: Пресс-служба АПЗ