Все на футбол!

Семья Малышевых

29 августа арзамасские приборостроители болели на стадионе «Нижний Новгород» за футбольный клуб «Пари НН», соперником нижегородцев была команда «Краснодар».

230 заводчан посетили матч группового тура Кубка России по футболу. Билеты на игру предоставила Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей. Руководство завода и первичная профсоюзная организация АПЗ выделили три автобуса для поездки. Многие отправились в областной центр на собственном транспорте.

Нижегородская команда в этот вечер играла с лидерами соревнований, было заметно, что в первом тайме «Пари НН» больше оборонялось – острые моменты чаще случались у ворот нижегородцев. Ко второму тайму тренер сделал несколько замен, и уже «Краснодару» пришлось защищаться.

– Впервые побывали на футбольном матче такого масштаба, приехали всей семьей. Смотреть игру вживую намного интереснее, чем по телевизору. Конечно, болели за нижегородцев, они классно играли, держали счет практически до конца, – рассказала Екатерина Малышева, монтажник РЭАиП цеха №37. – Запомнилось, как трибуна пускала волну в поддержку футболистов, люди по очереди секторами вставали с сидений, поднимали руки вверх, кричали, свистели или гудели, а потом садились. Мы тоже присоединились к флэшмобу, было ощущение, что все зрители стали единым целым.

Решающим моментом игры стал забитый на 87-й минуте соперниками мяч в ворота нижегородской команды. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.

Домашняя встреча Кубка России в Нижнем Новгороде пройдет 19 сентября с московским «Спартаком».

Цифра:

12 341 зритель посетил матч «Пари НН» – «Краснодар».

Благодарность

Приборостроители, побывавшие на матче, выражают благодарность футбольному клубу «Пари НН» и Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей за предоставленные билеты, а руководству завода и ППО – за организацию транспорта.

Екатерина Ядрова

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