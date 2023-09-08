Во славу Арзамаса

Председатель городской Думы Игорь Плотичкин, генеральный директор АПЗ Андрей Капустин, врио мэра г.о.г. Арзамас Михаил Гусев

АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» удостоено переходящего флага г.о.г. Арзамас за заслуги в социально-экономическом развитии.

По традиции празднование Дня города начинается в администрации с чествования лучших трудовых коллективов и людей, которые прославляют свой родной край.

– Огромное спасибо всем коллективам предприятий ОПК. Вы видите, как интенсивно развиваются городские пространства, идет реконструкция, сколько строится объектов социальной сферы. Спасибо за ваш труд, ваши усилия! Вместе мы делаем наш город прекрасным! – обратился к собравшимся Михаил Гусев, врио мэра Арзамаса.

– После объединения города и района мы рассчитывали на объединенный бюджет в 5,9 млрд рублей, а сегодня только по доходам у нас уже 7,3 млрд рублей, и заработанные средства дополнительно вкладываются в развитие и процветание родного края. С праздником, горожане! – продолжил Игорь Плотичкин, председатель городской Думы.

По итогам работы за прошедший трудовой год пять предприятий удостоены высшей муниципальной награды – переходящего флага. Это АО «АПЗ», ОАО «СУ-7 СМТ», АО «АМЗ», ООО «Арзамасский литейно-механический завод «Старт» и ООО «Латкин».

Первым наградили генерального директора Арзамасского приборостроительного Андрея Капустина.

– Это важная награда для всего нашего многотысячного коллектива. Вклад завода в город и, с другой стороны, вклад города в людей, работающих на заводе, – симбиоз, который позволяет нам комфортно жить, а городу перспективно развиваться, – прокомментировал Андрей Анатольевич. – В последние годы предприятие демонстрирует существенный прирост оборотов, выручки. Выросла и интенсивность. Мы почти теми же ресурсами справляемся с существенно большими задачами. На следующий год у нас еще более высокие планы от предприятий-заказчиков и Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Но, уверен, мы все выполним!

В числе отмеченных наградами областного уровня были и приборостроители. За высокие профессиональные достижения, заслуги в выполнении производственных заданий, обеспечение высокоэффективного функционирования производства и в связи с Днем города Почетным дипломом губернатора Нижегородской области награждена Татьяна Сергеева – мастер участка цеха №42, Благодарностью губернатора – Елена Овчинникова – начальник бюро технического контроля отдела технического контроля, а Олег Болдырев – фрезеровщик 6 разряда цеха №56 – удостоен Благодарственного письма Законодательного собрания региона.

Звание «Почетный гражданин г.Арзамаса» в этом году присвоено скульптору Михаилу Лимонову и генеральному директору ООО «Арзамасское ПО «Автопровод» Михаилу Молодцову.

Слово награжденным

Елена Овчинникова, начальник БТК отдела технического контроля:

– На АПЗ работаю более 20 лет, последние 8 – начальником бюро технического контроля сборочного цеха №42. Сегодняшняя награда стала для меня неожиданностью, особенно почетно, что она от губернатора. Мне очень приятно! Большое спасибо за оценку моего труда.

Татьяна Сергеева, мастер участка цеха №42:

– 44 года тружусь на АПЗ, из них 41 – мастером, сначала в технологическом бюро, а потом в сборочном цехе. Работа у нас сложная, ответственная, в подчинении около 40 человек, к каждому нужен подход. Не знала, что меня будут награждать, это неожиданно и приятно! Спасибо!

Олег Болдарев, фрезеровщик цеха №56:

– Люблю свою работу. У нас хороший цех, коллектив, начальник. За 24 года, что я здесь, на предприятии произошли колоссальные изменения. Трудиться очень комфортно и приятно! Спасибо всем – руководству завода, города, области – за эту награду. Буду стараться и дальше!

Людмила Фокеева

Фото Александра Барыкина