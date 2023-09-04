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Политика4 сентября 2023 12:00

В Нижегородской области завершилась аккредитация СМИ на выборы губернатора

Подать документы можно было в течение полутора месяцев
Вероника КОТИК
В Нижегородской области завершилась аккредитация СМИ на выборы губернатора.

В Нижегородской области завершилась аккредитация СМИ на выборы губернатора.

4 сентября завершился прием документов на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления в течение всего периода голосования полномочий, связанных с присутствием в помещениях для голосования, а также в помещениях избирательных комиссий, при подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования, определении результатов выборов.

Напомним, по решению областной избирательной комиссии голосование будет длиться не один день, а целых три – с 8 по 10 сентября. Как показала практика коронавирусных времен, это дает возможность гораздо большему числу нижегородцев принять участие в выборах. Значительные изменения произошли и в самой процедуре выборов – к уже привычным бумажным бюллетеням на этот раз добавятся современные и высокотехнологичные способы голосования.

Политика: ВЫБОРЫ