В Нижегородской области завершилась аккредитация СМИ на выборы губернатора.

4 сентября завершился прием документов на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления в течение всего периода голосования полномочий, связанных с присутствием в помещениях для голосования, а также в помещениях избирательных комиссий, при подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования, определении результатов выборов.

Напомним, по решению областной избирательной комиссии голосование будет длиться не один день, а целых три – с 8 по 10 сентября. Как показала практика коронавирусных времен, это дает возможность гораздо большему числу нижегородцев принять участие в выборах. Значительные изменения произошли и в самой процедуре выборов – к уже привычным бумажным бюллетеням на этот раз добавятся современные и высокотехнологичные способы голосования.