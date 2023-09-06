Четыре машины и мопед сожгли за одну ночь в Арзамасе. Фото: сообщество "Мой Арзамас" в ВК

Серия загадочных пожаров произошла в Арзамасе минувшей ночью: там за несколько часов неизвестные подожгли четыре машины и мопед. В том, что это был именно поджог, местные жители не сомневаются.

По официальным данным полиции, огнем было испорчено четыре машины, по неофициальной информации – шесть. Возгорания произошли на улицах 9 Мая, Калинина, 1 Мая и Мира – все они находятся в шаговой доступности друг от друга. Первая серия пожаров произошла вечером с 21:30 до 23 часов, вторая – около 3 часов ночи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, сейчас органы внутренних дел проводят проверку по данному факту. Автовладельцы же пока гадают, что за пироман завелся в Арзамасе и что он может натворить следующей ночью. Горожане предполагают, что это может быть организовано по заказу владельцев платных автостоянок, которые таким образом пытаются «привлечь» клиентов. Расчет идет на то, что автовладельцы побоятся оставлять на ночь машину во дворе и воспользуются услугами паркинга. Однако истинные причины происшествия и мотивы пиромана, если таковой вообще имел место, предстоит раскрыть правоохранителям.