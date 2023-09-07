Бетонные блоки и закрытые шлагбаумы на подъезде: Дорожный скандал вспыхнул между жителями двух поселков в Нижнем Новгороде

На территории ТИЗа «Новое Покровское» находится около 700 домов. Фото: Александр Кручинин.

Настоящий скандал разразился между жителями нескольких товариществ индивидуальных застройщиков (ТИЗ) в Советском районе Нижнего Новгорода. Кооператив ТИЗ «Новое Покровское», внутри которого за общий счет домовладельцы провели комплексное благоустройство, решил отгородиться от остальных местных шлагбаумами и бетонными блоками. Сквозной проезд по хорошо асфальтированной дороге оказался перекрыт, объезжать территорию предложили другими путями, с чем в свою очередь оказались не согласны жители расположенных рядом СНТ и других ТИЗов.

Творят, что хотят

– Мы по этим дорогам всю жизнь ездили, сами же их строили частично и скидывались на ремонт. Люди постоянно жили в мире, а вот сейчас они решили поставить шлагбаумы и метки от них дают только членам их ТИЗа. А как нам то выезжать? Мне приходится на внедорожнике объезжать по травке. Осенью траву всю размоет и что дальше? – рассказал «Комсомолке» один из местных жителей, который пожелал остаться анонимным.

По словам местных, чтобы пользоваться такими благами, как хорошие и освещенные дороги, им предлагают вступить в кооператив. Первый взнос составляет 650 тысяч рублей, затем необходимо ежемесячно выплачивать по 1800 рублей на обслуживание посёлка. Такие деньги найдутся явно не у каждого, да и многим вся эта затея кажется сомнительной.

Беспокоятся люди и о том, что теперь полицейские, врачи и пожарные не смогут добраться до них вовремя. На днях в одном садовом товариществе загорелся дом и, по словам местным, пожарные долго кружили по местности и не знали, как туда проехать.

– А это значит, схема не согласована, и МЧСники не знают, куда ехать. Если загорится любой другой дом, то неизвестно проснётся ли ночью дедушка, который дежурит на этой кнопке на шлагбауме. Откроет ли вовремя или нет. Мы этого очень боимся. Время же порой идет на секунды, – добавил собеседник. – Мы не понимаем, почему земля отдана им на бессрочное пользование. И почему кто-то и что-то огораживает. Будем подавать исковые заявления в суд.

Действуют по закону

Однако члены ТИЗа «Новое Покровское» не считают свои действия самозахватом. У них всё сделано по закону. Их кооператив возник в 1993 году и по распоряжению главы Кстовского района получил в постоянное бессрочное пользование территорию. Земля была размежёвана и разделена на отдельные участки, но долгое время на них ничего не строилось. Жизнь на территории ТИЗа «Новое Покровское» закипела только в 2000-ых и тогда местные пытались обязать администрацию строить дороги, но с этим дело не пошло.

– Газопроводы, электричество, видеонаблюдение, дороги, детские площадки и площадки для сбора мусора – всё это было построено за счет жителей, – объяснил «КП – Нижний Новгород» член ТИЗа «Новое Покровское» Александр Кручинин. – Речь о перекрытии дорог шла уже с 2021 года. А причина тому простая – всё больше дорог стало асфальтироваться и это стало все более удобно для жителей соседних посёлков. Соответственно, трафик все больше и больше увеличивался, но не тех, кто здесь живет, а проезжих.

Как оказалось, с 2021 года инициативная группа пыталась судиться с ТИЗом «Новое Покровское». Иски поступали и по поводу неправильных границ и нарушенных прав. И всё же инстанции оставались на стороне ТИЗа «Новое Покровское».

– Все оперативные службы в курсе установленных шлагбаумов. Даже МЧС приезжало на проверку по жалобам жителей, претензий нет, – подчеркивает Александр Кручинин. – Дороги есть у всех, но где-то чуть-чуть в объезд, где-то дорога очень сильно разбита. Понятно, что удобнее ехать через хорошо асфальтированную и освещенную дорогу, которую жители построили за свой счет.

Расположение. Фото: Яндекс. Карты

На территории ТИЗа «Новое Покровское» находится около 700 домов. Все, кто живёт в этих границах, должны платить за обслуживание каждый месяц по 1800 рублей, без каких-либо членских взносов. Полученные средства обычно уходят на вывоз мусора, уборку снега зимой, ямочный ремонт и другие работы. Беспроводные метки для свободного проезда на территорию ТИЗа сделаны для всех жителей этого кооператива. Правда, пользоваться ими хотят не все.

– Есть люди, которые живут на нашей территории и не приходят получать метки для проезда, хотя они бесплатные, – добавляет местный житель. – Кроме того, я не понимаю проблемы со шлагбаумами, ведь рядом с нами есть ТИЗ «Покровское» и они свой шлагбаум на год раньше нас установили, на улице Вербная. И мы через их территорию проезжать в сторону Анкудиновского парка не можем.

Также в ТИЗе «Новое Покровское» опровергают информацию о том, что накануне пожарные не могли проехать до горевшего дома из-за шлагбаумов. По словам жителей, быть такого просто не могла, ведь на каждом шлагбауме есть вызывная панель и сами пропускные конструкции находятся под круглосуточным наблюдением.

– Охранник постоянно наблюдает за происходящим и как только подъезжает машина пожарная или скорая помощь, то он должен сразу открыть шлагбаум, – объяснил Александр Кручинин. – Пожар, о котором все говорят, был в садах за территорией нашего ТИЗа. Как только о нём прошла информация в чатах, то охраннику сказали открыть все шлагбаумы. Сама проблема подъезда была уже в садах, где просто не было пути к этому дому и пожарные протягивали шланги через огороды.

Не при делах

В администрации Нижнего Новгорода «Комсомолке» тем временем подтверждают тот факт, что строительство и содержание проездов на территории ТИЗ «Новое Покровское» осуществлялось непосредственно за счёт средств местных.

– Земельный участок находится в постоянном бессрочном пользовании ТИЗ «Новое Покровское», – сообщили в ведомстве. – В зоне работы шлагбаума организован пост круглосуточной охраны, установлена система видеонаблюдения, вызывные панели для связи с охраной для обеспечения беспрепятственного проезда всех оперативных служб, а также иных лиц по звонку от собственников земельных участков (гости, службы такси, доставки и т.д.).

Кроме того, беспроводные RFID-метки были переданы во взрослую поликлинику №30 и детскую поликлинику №48. Это было сделано для того, чтобы дежурным врачам не пришлось постоянно звонить охраннику, чтобы проехать на территорию ПК ТИЗ «Новое Покровское».

– По информации АТИ, побывавшие на месте представители инспекции установили, что бетонные блоки размещены в границах земельного участка ТИЗ. Проезд по дороге на улице Ковская (муниципальная территория) свободен, – заявили в мэрии.

Вопрос постановки на кадастровый учет улицы Ковская находится на контроле администрации района. На сегодняшний день, как временная мера, ремонт дороги выполнен гранулятом.

– По поводу ситуации с перекрытием дороги на территории ТИЗ было подано обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку и принять меры прокурорского реагирования, – сообщили «Комсомолке» в администрации Советского района.

КОНКРЕТНО:

Доступ к жилым домам и земельным участкам, не входящим в территорию ПК ТИЗ «Новое Покровское», возможен по землям общего пользования:

- в д. Новопокровское через ул. Вечерняя, ул. Центральная с выездом в ЖК Новая Кузнечиха;

- в ТИЗ «Покровское» (ул. Грушевая, Уютная, Вербная) имеет отдельный выезд по ул. Вербная в сторону ЖК Анкудиновский парк;

- ТИЗ «Новопокровское» (ул. Мраморная, Импульсная, Прибрежная) имеет проезд по землям общего пользования по ул. Ковская в сторону центра города, а также в обратную сторону имеется выезд в д. Утечино и далее в сторону Кстово;

- СНТ «Колос», дер. Утечино, ТИЗ «Новопокровское» имеют выезды в сторону ЖК «Анкудиновский Парк», д. Ржавка, а также через ул. Мраморная и ул. Ковская.