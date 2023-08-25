В Нижегородской области подготовлены дополнительные материалы для избирателей с инвалидностью.

Региональный Избирком готовит дополнительные материалы для избирателей с инвалидностью на выборы губернатора. Об этом сообщила Избирательная комиссия Нижегородской области.

- Для обеспечения возможности личного участия избирателей с инвалидностью в регионе изготавливаются дополнительные материалы, - сообщили в региональном Избиркоме. - Среди них трафареты, выполненные крупным шрифтом, а также трафареты и информационные материалы, выполненные шрифтом Брайля, трафареты с тифлометками для тифломаркеров.

Трафареты шрифтом Брайля и информационные материалы о кандидатах, напечатанные шрифтом Брайля, готовят в Нижегородском областном центре реабилитации инвалидов по зрению «Камерата».

Уже известно, что на 42 избирательных участках 10 сентября будут в наличии тифломаркеры к избирательным бюллетеням.

- Тифлометки, на которых предварительно записывается информация, содержащаяся в бюлллетене, наклеиваются на трафареты. При поднесении тифломаркера к соответствующей тифлометке незрячий (слабовидящий) избиратель слышит информацию, которая имеется в бюллетене, и в данном случае без труда может самостоятельно поставить знак в соответствующей, - объяснили в Избиркоме.