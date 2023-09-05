Экопарк с термами за 8 млрд рублей построят на Гребном канале к 2025 году

Проект будущего экопарка с термами. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Экопарк построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде к 2025 году. Прямо на территории между парком Победы и Вознесенским Печёрским мужским монастырем появится уникальный для города термальный комплекс с круглогодичным уличным бассейном и четырехзвездочная гостиница с коворкинг-центром.

Большое внимание уделят и природной составляющей. В частности, здесь будет обустроена парковая зона и кафе-прокат для прогулок по парку и набережной Гребного канала.

– На создание экопарка направят свыше 8 миллиардов рублей, – рассказали «Комсомолке» в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области. – Благодаря строительству туристического комплекса появиться около 200 новых рабочих мест.

Заниматься реализацией проекта будет ООО «Экопарк-Нижний Новгород». Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Сейчас инвестор готовится к началу строительных работ.

Напомним, что долгое время территория Гребного канала пустовала и была заброшена в Нижнем Новгороде: во-первых, там отсутствовали какие-либо объекты благоустройства, во-вторых, до нужного места мало кто мог добраться, только если на машине, ведь транспорт туда не ходит, а пешком слишком далеко. Поэтому в последние годы власти озаботились тем, чтобы развить это общественное пространство и привлечь туда нижегородцев.