Провели непрямой массаж сердца: Полицейские «воскресили» мужчину после клинической смерти на перроне в Нижнем Новгороде

Произошло всё прямо на платформе железнодорожного вокзала. Фото: УТ МВД России по ПФО.

В Нижнем Новгороде спасли мужчину, находящегося в состоянии клинической смерти. Он смог выжить благодаря усилиям сотрудников транспортной полиции и врачей. Об уникальном случае спасения рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Произошло всё прямо на платформе железнодорожного вокзала «Московский» в Нижнем Новгороде. Во время патрулирования перрона полицейские подошли к компании мужчин, двое из них активно вели беседу между собой, а третий буквально лежал на плече у одного из товарищей. Казалось, он спал.

Мужчину удалось спасти. Фото: УТ МВД России по ПФО.

Однако один из сотрудников патрульно-постовой службы заподозрил неладное, ведь сидящий на лавочке мужчина не подавал никаких признаков жизни и был очень бледный. Когда один из полицейских попытался с ним поговорить и растормошить его, то стало понятно, что человек явно нуждается в помощи. Он не дышал, а пульс у него еле пробивался. К месту происшествия незамедлительно были вызваны медики.

– Прибывшие фельдшеры медицинского пункта железнодорожного вокзала, осмотрев молодого человека, констатировали у него признаки клинической смерти, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители тут же стали помогать врачам в реанимации. Так, старший сержант полиции Алексей Пазухин сразу начал делать мужчине непрямой массаж сердца и вскоре тот пришёл в сознание, даже смог самостоятельно сесть. Позже «воскресший» рассказал, что у него есть семья и двое детей.

Известно, что отличившихся сотрудников транспортной полиции поблагодарили за спасение человека и поощрили за профессиональные действия.