«Хватает шайбу и бежит»: Нижегородский ХК «Торпедо» показал своего пушистого новобранца

Корги по кличке Локи стал живым талисманом нижегородского "Торпедо". Фото: Мария СОРОКИНА

Знакомьтесь, это Локи, пушистый и исключительно дружелюбный новобранец нижегородского «Торпедо». Потешный девятимесячный корги уже в первые мгновения своего пребывания на нижегородской арене успел влюбить в себя всех, кто причастен к проведению хоккейных матчей — от охраны и технических сотрудников стадиона до самих игроков и тренерского штаба. В новом сезоне КХЛ четвероногий красавчик станет живым талисманом клуба и будет поддерживать команду во время матчей.

Проходя с тренировки, хоккеисты останавливаются, чтобы погладить песика. Фото: Мария СОРОКИНА

Любимец из Нижнего Новгорода

Коротколапый торпедовец на самом деле принадлежит нападающему команды Владиславу Фирстову. В родном Ярославле у спортсмена есть три собаки — лайка, алабай и йоркширский терьер. Будучи большим любителем животных, Владислав не мог устоять перед соблазном завести собаку и здесь, в Нижнем Новгороде. На сайте бесплатных объявлений хоккеист наткнулся на небольшой частный питомник в Богородском районе. Вместе с подругой они сели в такси и поехали за новым членом семьи.

Песик принадлежит нападающему Владиславу Фирстову. Фото: Мария СОРОКИНА

- Мы купили его сразу, особо не думая. Взяли с ветеринарным паспортом, родословной и клеймом, все официально. Обратно ехали и думали: «Да зачем мы его купили?». Да, были даже такие мысли. Мы понимали, что это большая ответственность. Собака — это живое существо. К нему надо относиться, как к человеку, ухаживать и играть. Со временем, когда прошло 2-3 недели, мы привыкли и теперь вообще без него не можем, - признался хоккеист.

Пушистого новичка «Торпедо» назвали Локи. Никакой любопытной истории за этим не стоит, просто имя в ветеринарном паспорте было слишком длинное, а эта кличка случайно пришла на ум - и все быстро к ней привыкли. Песик быстро обжился в новом доме и начал показывать свой непоседливый, местами задиристый характер. Любящим хозяевам пришлось спешно взяться за его воспитание и ежедневно показывать, как делать можно, а как лучше не стоит:

- Бывает, приходится его одного дома оставить. Приходишь, а он каких-нибудь дел наделает: что-то разорвет, разгрызет. Сейчас уже меньше, потому что мы его воспитываем. Кинологов не нанимали, стараюсь все сам делать. Это как проверочная работа - можешь животное воспитать, значит, ты хороший воспитатель. Кого-то нанять всегда проще, а когда ты сам занимаешься, развиваешься в этом направлении и воспитываешь питомца — это уже совсем другое. Собака - это еще и как подготовка к семейной жизни. Если ты с собакой не справляешься, как ты с ребенком справишься? Правда, когда мы его брали, о таких вещах не задумывались.

Гордый обладатель забавных торчащих ушек и самого мокрого носа в «Торпедо» уже знает несколько команд: «Сидеть!», «Лежать!», «Голос!», «Кто там?». Тем не менее, хозяева задумываются о том, чтобы нанять кинолога для воспитания и обучения пушистика.

Совсем как настоящий хоккеист

Каждое утро Локи начинает с полезного завтрака и пробежки на свежем воздухе. Это очень активный пес, который любит бегать и прыгать. К слову, со спортивным инвентарем он тоже обращаться умеет:

- Любит бегать с шайбой. Я кидаю, а он за ней бежит, берет в зубы и бежит дальше. Он не несет, а может на полпути остановиться и бросить ее. А еще было - бегал с шайбой, а я с клюшкой за ним. Постукивал по траве, чтобы он мне отдал шайбу, затем брал ее, кидал - и он опять убегал. Вот такие спортивные игры!

После 10-минутной разминки песик по обыкновению возвращается в дом, а его хозяин отправляется на тренировку. Локи проводит день с подругой Владислава. Вместе они смотрят игры и спортивные передачи, могут поиграть или прогуляться.

Локи смотрит игры "Торпедо" вместе с подругой Владислава. Фото предоставил Владислав Фирстов.

Вечером, когда спортсмен возвращается домой, наступает время очередной «тренировки» для корги – прогулка, пробежка, игры. После такого активного вечера песик возвращается домой ужинать. Кормят его, конечно, только премиальными органическими кормами. Владислав следит за тем, чтобы его подопечный был в хорошей форме и не болел. Как и подобает спортивному псу, Локи регулярно бывает у ветеринара и имеет все необходимые по возрасту прививки:

- Мы регулярно проверяем его здоровье, чтобы быть спокойными. Когда приходим на осмотр, у него берут кровь и делают УЗИ сердца, совсем как человеку! Любой каприз за ваши деньги. Можно вообще полное обследование устроить и весь день там провести, но надо ли? Проверяем то, что нужно по возрасту. Врачи и сами все прекрасно знают.

Его любит вся команда

Этим летом в качестве исключения хоккеист один раз взял с собой питомца в «Нагорный». Локи сразу же освоился там и подружился со всеми членами команды. Пока Владислав был на тренировке, его друзья заглянули в магазин для болельщиков и купили там детское боди с символикой «Торпедо». Вещь перешили под параметры песика, чтобы тот выглядел совсем как настоящий член команды. А вскоре записали и забавное видео с пушистым хоккеистом. В одночасье Локи стал живым талисманом команды.

- Мои игры он еще не застал, но в этом году, я думаю, его все увидят на трибунах. Он будет приходить, будет как талисман нашей команды. Начинается новый сезон и хочется внести что-то новое. С ним получились бы очень забавные фото и видео, людям интересно было бы посмотреть. В Америке подобные вещи очень распространены, но я не знаю, как это работает здесь. Понятно, что алабая сюда не приведешь, но я думаю, что по поводу небольшой собаки можно договориться на один матч. Надо будет спросить об этом у руководства.

Люди, работающие в "Нагорном", тоже не могут устоять перед обаянием Локи. Фото: Мария СОРОКИНА

Нападающий Даниил Бокун тоже остановился погладить пса. Фото: Мария СОРОКИНА

Хвостатому талисману даже разрешили посидеть за рулем ледозаливочной машины. Фото: Мария СОРОКИНА