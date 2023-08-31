Новое меню, Школа 800 и рекордные первые классы: Чего ждать нижегородским школьникам в новом учебном году

Свыше 160 тысяч учеников пойдут в школы Нижнего Новгорода 1 сентября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

День знаний традиционно считается праздником не только для школьников, но и для их родителей. Праздничная форма, красивый букет и торжественная линейка – все это давно стало неотъемлемой частью важного для всех учеников дня.

Рекордный первый класс

В этом году 1 сентября в нижегородские школы пошло 160 тысяч учеников. Среди них свыше 16 тысяч первоклассников. Настоящей рекордсменкой по приему школьников стала школа № 131 в Приокском районе – здесь набрали сразу 16 первых классов!

- Мы учли максимально возможное количество поступивших к нам пожеланий, - рассказали представители школы. – Школьная администрация проделала огромную работу, чтобы сформировать равномерные и работоспособные классы. При этом соблюдалось несколько важных принципов: был сохранен баланс в количестве мальчиков и девочек в классах, полностью отсутствуют «отборные» классы, максимально учитывались взаимные пожелания родителей и учеников.

Школа 800

Набрали первоклассников и в открывшуюся в начале года Школу 800 в Верхних Печерах. Напомним, прошедшей весной первоклассников туда еще не брали. Впрочем, теперь Школа 800 есть не только в Верхних Печерах – перед самым днем знаний открылся и корпус в Автозаводском районе. Документы в нее подали уже больше 600 учеников.

Новый корпус отвечает всем самым современным требованием. В здании располагаются два бассейна, швейные классы, мастерские, обширная библиотека и дворики для детского творчества.

- Характерной особенностью этого здания являются несколько внутренних двориков, - рассказал директор Школы 800 Марк Сартан. - Здесь очень удобно проводить не только досуг, но и мероприятия, линейки совместные сборы. Кроме того, сохраняется возможность благоустраивать территорию. Есть в мыслях отдать это детям, чтобы они придумали, как здесь все устроить. Для школы иногда очень важно пустое место. Если взрослые все продумают, то у детей уже нет простора для творчества.

Особое место занимает столовой. Организация обедов продумана таким образом, чтобы потоки школьников не пересекались – каждому классу отведено свое время.

Новинки меню

Вообще школьному питанию в этом году уделили особое внимание не только в Школе 800, но и во всех городских образовательных учреждениях. Привычное меню учеников пополнили сразу девять новых блюд. Среди них рагу из говядины, соте из индейки с овощами, жаркое с индейкой, пудинг «Лакомка»из сыра рикотта, биточки «Школьные», борщ «Нижегородский», рисовая запеканка с творогом, горячий бутерброд с сыром, а также горячий бутерброд с помидорами и сыром.

Кроме того, в меню нижегородских школ появятся новые продукты. Это плавленый сыр, овсяный шоколадный напиток и овсяный фруктовый напиток «Экзотик».

– Надеюсь, ребята оценят нововведения. Мы будем внимательно следить за откликом учащихся и продолжим корректировать меню в случае необходимости, –отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.