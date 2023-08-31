Молодое бабье лето: Какая погода ожидает нижегородцев в начале сентября

Прогноз погоды на начало сентября. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Молодое бабье лето пришло в Нижегородскую область в конце августа. После холодных и облачных дней на улице наконец-то греет солнце, а столбики термометров ежедневно показывают до 25 градусов тепла. По народному календарю такая хорошая погода должна продержаться всю первую неделю сентября, а уже после 14 числа должно наступить классическое бабье лето. Правда, приметы приметами, но надо помнить, что погода капризна и любит преподносить неожиданные сюрпризы.

– Благодаря солнцу среднесуточная температура воздуха сразу превысит климатическую норму на 3-5 градусов, – рассказала пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – Однако в такой большой 15-дневный промежуток времени погодные условия почти никогда строго не выдерживаются.

Как оказалось, хорошую погоду к началу школьного учебного года в Нижегородскую область принёс усиливающийся гребень антициклона. Так, утренние часы 1 сентября в Нижнем Новгороде окажутся по-летнему тёплыми.

Примерно в 9 утра, когда в школах будут проходить традиционные торжественные линейки, термометры покажут +18…+19 градусов. К полудню воздух прогреется до +22…+25 градусов. На фоне повышенного атмосферного давления осадков не прогнозируется. Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Практически всю первую неделю сентября в Нижнем Новгороде и области будет царить облачная с прояснениями погода. В дневные часы столбики термометров будут колебаться от +16 градусов до +25 градусов. Погода будет преимущественно без осадков.

На второй неделе сентября ожидается, что столбики термометров немного поползут вниз. Но дождливых дней больше не станет.

– Самым ярким началом осени можно считать далекий сентябрь 1909 года, когда даже в конце первой декады столбики термометров зашкаливали за 30-тиградусную отметку, – подытожила синоптик.