Из воды торчала уже только голова: в Нижнем Новгороде собака спасла увязшего в болоте подростка

Кинолог Александр Семагин верил, что Урма не подведет. Фото: ФСИН по Нижегородской области

Нижегородцы Сергей и Артем* - друзья. Обоим по 16 лет, учатся в одном из местных техникумов. И, так уж вышло, в передрягу попали вместе.

Ребята отдыхали на озере в Лысковском районе области. Ближе к ночи решили возвращаться домой, хотели срезать путь, но заблудились. Пошли через камыши и попали в болото. Артем выбрался, а Сергей застрял. Вокруг темнота, ни души, да еще и дождь начался. Артем в потемках пытался найти друга - не смог. Когда сумел выйти к людям, сообщил о беде.

Почти сутки Сережу искали волонтеры «Лизы Алерт», друзья, родственники... Безуспешно. Тогда на помощь пришли служебная собака Урма и ее хозяин - кинолог Александр Семагин, работающий в исправительной колонии № 16.

Отец парня принес футболку сына, чтобы Урма могла найти следы Сергея по запаху. Овчарка уверенно пошла к дальним камышам. Возле воды следы потерялись. Пропавшего студента увидели в 50 метрах от берега. Из воды торчала уже только шея и голова!

- Я не могу пошевелиться, не хватает сил, - слабым голосом произнес юноша, увидев свет фонарика.

Александр Семагин и находившийся рядом с ним начальник отдела полиции Лысковского района Александр Зудин бросились на помощь. Сергей был высоким парнем — выше 180 сантиметров, а вот его спасителям пришлось пробираться в воде практически по горло.

- Там камыши, трясина, глина, но мы сумели до него добраться. Помогли парню повернуться на спину и так дотащили до берега. На холод не обращали внимания, думали только об одном: человек жив, и его нужно доволочь до земли, - вспоминает Александр.

Спасательная операция заняла около полутора часов. К этому моменту подоспела скорая. К счастью, нахождение больше суток в воде обошлось без серьезных проблем для здоровья. Все-таки лето...

Родители парня поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках и спасении их сына. А Урма заслужила свою порцию благодарностей в виде вкусняшек. Кстати, опыт спасения человека для собаки был первым.

- Когда мне предложили присоединиться к поискам, я был уверен в силах, - говорит кинолог Александр Семагин. - И своих, и Урмы. Многолетние поисковые тренировки не могли завершиться иначе: собака четко встала на след.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Почему людей засасывает в болоте?

- Опасность может подстерегать даже в небольших заболоченных местах, - предупреждает Сергей Захаров - озеровед, кандидат географических наук, доцент Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета, участник экспедиций в различные уголки Европы, Азии и Африки.

Дело в том, что болото - не вода, а особый субстрат из неполностью перегнивших растительных частиц и влаги. По-научному - бингамовская жидкость (к ним относятся, например, смолы, краски, лаки). Если на его поверхность падает легкий предмет, допустим, ветка, то оно ведет себя как твердая материя и держит «груз» на поверхности. Другое дело - что-то тяжелое и двигающееся, например, человек или животное. Тогда трясина проявляет свойства вязкой жидкости, и тело будет тонуть в ней.

Жертва пытается высвободиться, тем самым увеличивая давление и ускоряя засасывание. Попытка высвободить одну ногу приводит к тому, что другая погружается сильнее. В наиболее опасных топях даже дыхание ускоряет процесс погружения под воду.

По словам Сергея Захарова, в таких случаях нельзя делать резких движений. Надо сохранять максимально возможную площадь соприкосновения с обводненным грунтом, стараясь лечь или хотя бы согнуться, выставить в стороны руки, использовать палку, шест, стебли растений, пытаться вновь забраться на надежные участки. Но выбраться из трясины без посторонней помощи очень сложно. Если ничего не получается, остается лишь звать на помощь...

*Имена ребят изменены в связи с требованиями законодательства.